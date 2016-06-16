哈萨克斯坦入选全球生活成本最低国家排行

哈通社阿斯塔纳6月16日电 全球最大的城市数据库网站Numbeo 日前公布了最新的全球国家物价水平排行榜。

该排行榜收录了全球122个国家，并对这些国家的生活成本和旅游成本进行了分析和对比。



据悉，该排行中的生活成本指数包含了当地物价、社会服务成本、不动产租金、旅店平均费用、公共交通费用、娱乐活动消费水平及通信费用成本等内容。



根据这些数据综合指数分析，印度成为了生活成本最低的国家。



摩尔多瓦和巴基斯坦位列二、三位。



哈萨克斯坦位列第四位。







此外，生活成本最低的前十位国家中，还包括：尼泊尔、乌克兰、格鲁吉野、阿尔及尔、阿塞拜疆和哥伦比亚。



数据显示，在尼泊尔购买食品和出租房屋成本全球最低。



而在古巴，电影票、公共交通和照明费用是最便宜的。



至于乌克兰，这个国家拥有全球最便宜的麦当劳。



根据Numbeo排行显示，全球生活成本最高的国家和地区分别是英属百慕大群岛、瑞士和巴哈马群岛。



此外，生活成本最高的前十位国家和地区还包括：挪威、冰岛、丹麦、新加坡、卢森堡、科威特和香港。







值得一提的是，哈萨克斯坦并不是首次入选全球生活成本最低的国家行列。



在今年1月，理财网站gobankingrates就曾在其发表的全球生活成本指数排行榜上，将哈萨克斯坦列为生活成本最低的国家行列第五位。（编译：木合塔尔·木拉提）