大众汽车今后将大力发展电动汽车和自动驾驶汽车

哈通社阿斯塔纳6月16日电 据外媒消息，16日，德国大众汽车（Volkswagen AG, VLKAY）首席执行官Matthias Muller表示，打算推出一项全面重组计划，这将是该公司数十年来最大程度的改革，旨在通过大举进军电动汽车、自动驾驶汽车以及数字化移动服务市场等方式，努力摆脱尾气排放危机的影响。

消息称，Muller打算精简大众汽车公司。这家公司的年销售量逾1,000万辆，从中国大陆到田纳西州查塔努加等经营着100多家工厂，员工超过60万人，不过，该公司的盈利能力仍然长期落后于丰田汽车公司（Toyota Motor Corp.）、通用汽车公司（General Motors Co.）等主要竞争对手。

据悉，Muller的计划名为"2025战略"（Strategy 2025），该计划将调整大众公司旗下几个发展疲弱的业务（例如利润微薄的大众品牌），通过有效利用公司规模和产品跨度，力图压缩整个集团的成本。

Muller曾表示，大众汽车已经开始实施战略目标中的一些举措，"2025战略"将对此提供更多细节，包括加速研发数字化技术、自动驾驶汽车以及电动汽车等，迎接科技业竞争对手带来的挑战，如叫车公司优步（Uber Technologies Inc.）、Alphabet Inc.（GOOG）旗下的谷歌（Google），后者也在研发自动驾驶汽车。

在监管机构要求减少温室气体排放的压力下，大众汽车计划到2020年将电池供电及插电式混合电动汽车的种类提高到20款。该公司目前有三款电池供电汽车、六款混合电动汽车。大众汽车的目标是到2025年电动汽车的年销量达到100万辆。