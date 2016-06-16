伊利亚•伊林就兴奋剂丑闻表态：指控不实 不会放弃参加里约奥运会

哈通社阿斯塔纳6月16日电 据Vesti.kz消息，尽管被卷入了伦敦奥运会兴奋剂丑闻当中，但哈萨克斯坦举重运动员伊利亚•伊林表示，他将继续训练，备战里约奥运会。

此前有报道称，因涉嫌服用兴奋剂，伊利亚•伊林等多位我国举重运动员被临时性禁赛。而后续的血液检测中，伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃等四位奥运冠军血液中均被发现含有司坦唑醇成分。且伊利亚•伊林和钦珊罗还被证实服用了另外两种兴奋剂。



"最新的消息对我而言完全是晴天霹雳。我的一切行程，在哪里进行了比赛，在哪里进行了训练，都在国际举联那里有过备档，一切都是公开的。而且我今年在波兰和阿拉木图接受了两次兴奋剂检测。"伊利亚•伊林说。



"大家都知道，现在任何一场国际比赛都会进行反兴奋剂的检测，而我和其他运动员们一样，从2004年开始就一直在不断接受这些测验。那些测试，从来没有在我的血液中，发现过违禁药物成分。我仍在备战里约奥运，而且也不会停止训练。我相信这件事情会有一个妥善的解决，我现在依然还有时间。"他说。



伊利亚•伊林坚称，所有对他服用禁药的指控都是虚假的，而且他将证明自己的清白。（编译：木合塔尔·木拉提）







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