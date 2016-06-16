数据显示我国儿童比其它国家的同龄人更热衷于社交网络

哈通社阿斯塔纳6月16日电 据中亚新闻网消息，"卡巴斯基实验室"的研究报告指出，哈萨克斯坦少年儿童比其它国家的同龄人更频繁地流连于社交网。

根据该实验室的研究数据,与电脑游戏和其它网络娱乐相比,哈萨克斯坦儿童更加喜欢社交网。除了拉丁美洲以外,哈萨克斯坦儿童对虚拟社交的钟爱远远超过其它国家的同龄人。



"但如果仅仅指的是计算机的使用,这一结论是可信的。‘卡巴斯基实验室'赖以得出结论的数据是通过个人计算机上的‘家长监管'模块的运行获得的。这一模块是该公司综合防护产品的一部分",卡巴斯基公司指出。



在西欧和北美国家,约有43%的儿童使用网络通讯工具(社交网、Web邮件、聊天室等)。



哈萨克斯坦的这一比例高出了0.5倍-74%。



分析人员指出:"或许,这些数字与其说西方国家的儿童对社交网兴趣较低，不如说在哈萨克斯坦和拉丁美洲国家的儿童中间移动设备普及度较低,移动网络通信工具的普及度也相应较低。俄罗斯的情况也同样如此。俄罗斯74%的儿童将时间花在了社交网和聊天室上。"



专家们同时还指出,使用个人计算机的儿童对社交网的兴趣越低,就越容易迷恋电脑游戏。在这方面哈萨克斯坦(12%)已超过了拉丁美洲(6%)。但年轻的哈萨克斯坦游戏玩家的人数落后于西欧和北美玩家(这一指标已达到21%)也恰好是同样的比例。



至于所谓的成人网站,分析人员发现儿童登录此类网站的频次降低。"卡巴斯实验室"的专家指出:"此类网站的确在相当长的时期内在年轻用户的上网偏好中占据领先位置,但情况正在迅速发生着改变。哈萨克斯坦又出现了一项最低指标-只有不到1%的儿童对网络上的色情和性主题感兴趣。"（编辑：木合塔尔·木拉提）