总统对俄斯科尔科沃基金会主席提出的加强哈俄创新领域合作倡议表示支持

哈通社圣彼得堡6月17日电 纳扎尔巴耶夫总统对俄罗斯斯科尔科沃基金会主席维克托•维克塞尔伯格提出的关于哈俄两国应加强在创新领域合作方面的倡议表示支持。

当地时间16日，纳扎尔巴耶夫总统在圣彼得堡同俄罗斯联邦企业界代表举行会谈。



会上，俄斯科尔科沃基金会主席维克托•维克塞尔伯格表示，哈俄两国在创新领域的合作前景十分广阔。



他在讲话中着重强调了斯科尔科沃基金会旗下即将建立的创新中心项目。



"这一计划必将取得成功。该项目涵盖了1500多家企业，创新项目超过18000多项。我相信，同哈萨克斯坦之间的合作，也将取得于此相同的成就。"他说。



维克塞尔伯格还表示，近两年来，在纳扎尔巴耶夫的支持下，哈萨克斯坦积极参与了斯科尔科沃基金会发起的 Startup Village 项目。



"今年上半年，来自阿拉木图旨在参与该项目的申请就达到了230多份。这充分证明了哈萨克斯坦对这一项目的参与热情，而且这一数据相比去年增加了30%。我们希望，能够进一步拓展这一良好的合作，在纳扎尔巴耶夫总统的支持下，我们计划增加参与该项目的城市数量。这将为哈萨克斯坦和俄罗斯，乃至其他国家市场上的新计划得以推动和注资提供便利。" 维克塞尔伯格称。



维克塞尔伯格提出，将在斯科尔科沃基金会专家委员会中，吸纳约60名来自哈萨克斯坦的专家和学者。



他还强调了基金会将积极参加2017年阿斯塔纳世博会。



纳扎尔巴耶夫总统表示，这一合作计划意义十分重大。



"这一计划对哈萨克斯坦而言十分必要，我们会对此提供全力支持。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）