马西莫夫：政府将向议会提交经济政策改革方案

哈通社阿斯塔纳6月17日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）17日，议会上下两院联席会议在阿斯塔纳召开。

会上，总理卡里姆•马西莫夫发表讲话，并就针对经济政策改革方案的推行，向议会寻求支持。



值得一提的是，此次联席会议将讨论2015年国家预算的执行情况。



讨论中，马吉利斯（议会下院）议员沃马尔汗•沃克斯科巴耶夫就国家债务问题发问，并强调当前的国家债务总额已达到4650亿坚戈。



他表示，为弥补预算中的亏空，我国外部贷款规模正在逐年扩大，并由此要求政府回应是否有相应政策应对这一"债务陷阱"。



马西莫夫表示，政府始终将外部贷款作为事关国计民生的要务重点关注。



"我国的外部贷款规模与经济发展程度保持着平稳的态势。此外，诸如世界银行、欧洲复兴开发银行和亚洲银行等国际机构不仅为我们提供贷款和投资，也在为哈萨克斯坦开展结构性改革提供了必要的帮助，促进我国竞争力的不断提升。"他说。



此外，马西莫夫总理还表示，在经历了坚戈汇率的波动后，当前的经济形势已经不同以往。



据其透露，外部贷款主要以美元结算。



"因此，根据总统的指示，政府在经济政策方面将对外部贷款、国家基金资产、国家养老基金资产的使用进行细致的讨论。强制医疗保险和银行业改革等问题也将包含其中。基于此，今年我们将向议会提交一系列与经济政策改革相关的法律修正案提案。因此，在国家经济政策改革方面，政府希望能够得到议会的支持。"马西莫夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）