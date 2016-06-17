奥兰多枪手行凶期间给妻子打电话发短信

据美国消息人士最新透露，奥兰多枪击案凶手不但作案前曾在脸书上发表过"恫吓留言"，而且在夜总会行凶期间还曾与妻子通电话并多次发送手机短信。

29岁的奥马尔·马丁（Omar Mateen）6月12日佛罗里达州奥兰多的一家同性恋夜总会开枪射击，打死49人，打伤53人，其中6人仍伤势严重。



美国警方此前已经表示，枪手奥马尔·马丁的妻子很可能因知情不报和试图隐瞒真相等罪名而受到起诉。



马丁的遗孀努尔·萨尔曼（Noor Salman）向警察表示，她曾试图劝说马丁放弃袭击夜总计划。



留言和短信



美国官方消息人士透露的消息显示，马丁在行凶前数日曾在脸书上发布过多条"恫吓信息"，其中包括"未来数日人们将看到伊斯兰国在美国发动袭击"的留言。



枪手还在脸书上留言说："你们的空袭杀死无辜的妇女和儿童......现在来尝尝伊斯兰国复仇的滋味"。



美国警方表示，马丁在行凶期间通过手机打出多个电话并发送多条短信。



他在打给911警匪／急救的电话中公开声明："我这样做是为了伊斯兰国......"



另据透露，他随后多次向妻子发短信，并还通过电话问："......在电视新闻上看到了吗？"



协从犯罪？



美国媒体日前已经有报道称，检控机关已经考虑把萨尔曼作为马丁的从犯起诉，除49项谋杀罪和53项企图谋杀罪名之外，对她的指控还包括没有事先向当局举报从而阻止枪击案发生。



周日血案发生后，萨尔曼曾接受问讯，但没有被拘押。



美国参议院情报委员会成员、参议员安格斯·金（Angus King）告诉CNN，"看来她事前对将会发生什么有所了解"。



美媒此前还报道称，萨尔曼曾和马丁一起去购买弹药，案发前某日还曾经开车送他到Pulse夜总会熟悉地形。



马丁是阿富汗裔美国公民，出生在纽约。目前他是否真的因为所谓的"伊斯兰国"而行凶还不清楚。



此前也有信息显示，马丁是同性恋夜总会常客，而且可能心理有障碍。



他的前妻希托拉·尤素菲（Sitora Yusufiy）事发之后不久在接受媒体采访时说，"不会感到惊讶如果马丁是同性恋"；尤素菲称她与马丁在一起时，马丁对自己的性取向"不确定"。