纳扎尔巴耶夫：未来十年石油和天然气需求不会降低

哈通社圣彼得堡6月18日电 17日，在圣彼得堡出席第20届国际经济论坛全会的纳扎尔巴耶夫总统表示，未来十年全球对石油和天然气的需求不会下降。

"沙特增产的目的是为了打击美国石油行业，还是为了降低伊朗在这一领域的利润？对此您如何看待？如果是，这能达到预期的目的么？未来的石油价格又会达到一个怎样的水平？"CNN记者法里德•扎卡里亚在全会期间对纳扎尔巴耶夫总统进行的采访中，提出了以上这些问题。



对此，纳扎尔巴耶夫总统一开始打趣的建议扎卡里亚应该去问埃克森美孚公司董事长雷克斯•蒂勒森。



"他正好也在参加这次会议。"总统说。



总统随后就这一问题表达了自己的观点。他说："我今天恰好和雷克斯•蒂勒森就这方面进行过讨论，并对他的观点十分支持。目前，国际油价维持在50美元上下。这是客观现实，而沙特增产是为了打压美国石油业的观点，则是分析人士们的看法。实际上，很多时候你会无法信任‘分析人士'的观点，因为他们今天的‘观点'，会在明天被他们自己推翻。我认为，经济学家和投资者们都被这些分析搅乱了头脑。所以，对于目前正在面临的经济危机，实际上谁也无法给出一个明确的梳理。事实就是事实，在今天的演讲中我说，现在是一个双输的局面，出口商和进口商都输了。"



"尤其需要指出，发展中国家也是输家。总之，这事关我们所有人。因此，这次经济论坛必须要务实。什么是事实呢？事实就是当前的石油价格。很糟糕吗？是的，很糟。但塞翁失马焉知非福。如今，哈萨克斯坦正在努力发展工业、制造业等领域。"总统说。（编译：木合塔尔·木拉提）









