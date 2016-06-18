我国举重队总教练就兴奋剂丑闻表态

哈通社阿斯塔纳6月18日电 据Vesti.kz消息，日前，我国举重队总教练阿列克谢•尼就4名奥运举重冠军兴奋剂丑闻表态。

阿列克谢说："这一消息对我来说很意外。伦敦奥运会对我们来说是个历史，而一个半月后我们将出征里约奥运会，现在突然闹出了兴奋剂丑闻事件。我有很多不解的问题，兴奋剂检测不是在年初，为什么恰恰在离奥运会只剩两个月的时间进行？这是为了运动员在短期内无法证明自己的清白吗？"



他还强调："这四名运动员都是奥运会金牌得主。我怀疑，这是为了令他们无法参加奥运会。因为他们是里约奥运会的夺金热门。"



"为什么兴奋剂检测实验室会犯这样的错误？我不知道这是谁的目的，我也不是政治家，也不是万能的神，我只是个普通的教练。我想保护自己的运动员，他们为了奥运会刻苦训练，他们只是想争夺荣誉，实践奥运精神。我相信我们的运动员是清白的，有实力的运动员根本不会做这种事。要是他们真的无法参加奥运会，那么我们会在国际人权法庭上提出上诉。虽然，到目前为止，我没有看到过运动员在法庭上胜诉。总之，我们不会放弃。"他说。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）