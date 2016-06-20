特朗普：美国应考虑用“种族归纳”打击犯罪

哈通社阿斯塔纳6月20日电 据BBC消息，美国共和党总统候选人特朗普表示，美国应当考虑采用"种族归纳"措施来打击犯罪。

针对上周佛罗里达州奥兰多发生的同性恋夜总会枪击案，特朗普在被问及是否支持对美国的穆斯林社区采取更多的种族归纳措施时作出了上述表示。

"种族归纳"措施指的是当局在执法时，将族裔、种族和宗教等因素纳入考虑范围，来判定一个人是否或有可能犯罪。

批评人士说，采取这种措施可能会孤立穆斯林社区。

特朗普在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，其它国家已"成功地"采纳了这种措施。

他说，"我讨厌这种种族归纳的概念，但我们得开始用常识来判断"。

特朗普表示，在他看来，种族归纳是作为一个国家应当考虑采用的措施，它并非是糟糕的作法。

上周日，纽约出生的枪手奥马尔·马丁在佛州奥兰多市一个同性恋夜总会发动攻击，打死49人。这是美国历史上发生的最糟糕的大规模枪击事件。



纽约市民悼念枪击事件遇难者





这名枪手在大屠杀时曾向所谓的"伊斯兰国"效忠，但美国联邦调查局官员认为他是"本土孕育出的极端分子"。

枪击事件发生后，特朗普呼吁禁止那些来自"有据可查存在"针对美国"恐怖主义历史"的国家的人移民。

特朗普此前曾表态支持临时禁止外国穆斯林进入美国。

在接受采访时，特朗普再次呼呼吁穆斯林社区向当局报告任何可疑活动，并重申他支持对清真寺进行监视。

他表示，可以重启纽约市此前因诉讼和过多投诉而取消的争议性监视计划。

特朗普的建议遭到了共和党同僚、政坛反对者和活动人士的猛烈抨击。

美国司法部部长洛雷塔·林奇在接受美国有线新闻网采访时表示，这种做法可能适得其反，因为它会割裂与穆斯林社区的联系。

林奇说："与穆斯林社区保持接触，这对我们来说非常重要。"

她说，"因为在通常情况下，如果某个人来自这个社区，他们有极端主义思想，他们的友人和家人就会首先知道。他们会首先看到有关活动。我们希望这些情报被传递给我们"。