伊布拉伊莫夫：不必对兴奋剂丑闻事件过早的担忧和下结论

哈通社阿斯塔纳6月20日电（记者坤苏勒坦•奥塔尔拜）20日，我国悉尼奥运会拳击冠军叶尔马罕•伊布拉伊莫夫接受本社记者采访，就里约奥运会国家队备战情况，以及我国奥运举重冠军兴奋剂丑闻事件发表了自己的看法。

记者：距2016年里约奥运会开幕还剩1个多月时间。记得四年前的伦敦奥运会，我国的表现出乎人们的意料，创下历史性的好成绩。您认为我们今年是否有机会再创佳绩呢？



伊布拉伊莫夫：作为一个人，就应当心怀希望，这个希望应与自己的目标同在，而为达成这一目标应当付出不懈的努力。众所周知，国家队所有运动员目前正在为重现伦敦奥运时的辉煌而日夜奋斗。获得奥运冠军--是每一个运动员的梦想。我们的运动员在此前的每一个里约奥运会参赛资格的争夺中脱颖而出。因此，我们应当给予他们应有的支持，并坚信他们能够成为里约奥运会冠军。



记者：您认为我国在哪项奥运会项目中会有一定优势，有机会夺得不止一枚奖牌呢？



伊布拉伊莫夫：按照本人对国家队优势项目的排序，依次是拳击、举重和田径。哈萨克斯坦自参加奥运会以来，拳击项目没有一次是空手而归的。近几年，举重项目也为我国贡献了多枚金牌。而国家队在田径项目中的冠军也不在少数。因此，我对这几个项目的信心十足。



记者：摔跤可谓是我们哈萨克传统体育项目之一，但在奥运会比赛中我们的实力为何大不如前了呢？



伊布拉伊莫夫：我们也有一些实力不俗的摔跤运动员。像在北京奥运会和伦敦奥运会上，我国队员都有拿到过奖牌，但非常遗憾的是，这些都是柔道项目的奖牌，我国还从未在自由式摔跤项目中夺得过奥运会冠军。伦敦奥运会，我们对自由式摔跤选手努尔马汗•特纳利耶夫寄托了希望，但他没能达成。并且仅在初赛阶段就被淘汰，这让他本人也感到了无比内疚。但我认为这将成为他再次冲刺奥运会冠军的原动力。因此我相信，他将力争里约奥运会冠军奖牌。



记者：就像您之前提到过的，举重项目也是我国优势项目之一。但近期兴奋剂丑闻事件使得我国举重队前途未卜，甚至有传闻说曾摘得伦敦奥运会金牌的我国4名主力队员均不能参加里约奥运会，您对此有何看法？



伊布拉伊莫夫：我认为，这在一定程度上是国际政治局势对于体育的影响。俄罗斯举重运动员们就已受到波及。但体育是传播和平及友谊的象征，让体育政治化实际上是错误的行为。



记者：如果我国举重队4名主力队员无缘里约奥运会，是否可以说我们不用再对在这一项目摘金抱任何希望了呢？



伊布拉伊莫夫：目前，还没有任何关于我们举重运动员服用兴奋剂的最终调查结果。他们很有可能顺利赴里约奥运，再次夺得金牌以证明自己的实力和清白。因此，对我国奥运举重冠军兴奋剂丑闻事件过早的担忧和下结论是没有必要的。我们现在只能耐心的等待。但如果他们4人均被禁赛，则会对国家队造成沉重打击。因为我们将失去4枚里约奥运会奖牌。



记者：作为奥运会拳击冠军，您如何评价今年的国家拳击队，谁最有可能摘金呢？



伊布拉伊莫夫：今年，将是我国拳击队参加级别最完整的一次。男、女队将分别在10个级别和2个级别争夺冠军。我对国家队里的所有队员都很了解，他们均有机会在比赛中夺得奖牌。因此，里约奥运会对于我国拳击队来讲将是大展身手的机会。（编译：塔布斯）