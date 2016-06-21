一英国青年欲“枪杀特朗普”在美被捕
现年19岁的麦克尔·斯蒂文·桑德福（Michael Steven Sandford）在内华达州联邦法院出庭时并未认罪，还押候审，预定7月5日初审。
据法庭文件显示，桑德福上周六出席了特朗普在拉斯维加斯举行的竞选集会。
桑德福当时声称向特朗普索要照片签名，据报他试图夺下警察的枪支，但后来被制服。
法庭文件显示，桑德福称他策划杀死特朗普已有一年，之所以现在采取行动，是因为他终于有信心这样做。
联邦法院法官表示，桑德福是危险人物，有弃保潜逃风险，因此下令候审期间不准保释。
周一早些时候，特朗普竞选团队宣布将竞选经理莱万多夫斯基革职，但没有解释原因。
联邦法院文件显示，桑德福表示以前从未开过枪，但他在6月17日前往拉斯维加斯练靶场，练习开枪。
在竞选集会上，桑德福据报试图夺取警员的佩枪，因为当时佩枪没有上锁，他认为这是枪杀特朗普的最好时机。
法庭文件说，桑德福承认他只有开一两枪的机会，并相信在开枪的时候会被执法人员击毙。
法庭文件还说，桑德福对警方表示，为防拉斯维加斯集会的暗杀失败，他还购买了当天在凤凰城举行的另一场竞选集会门票，准备再次下手。
桑德福对调查人员说，他已在美国呆了一年半。
法新社报道，据法庭研究资料显示，桑德福是失业人士，平时住在自己的汽车里，他在美国非法滞留。
联邦法院公共辩护人表示，桑德福有自闭症，并曾自杀。
据最新民调显示，特朗普的支持率稍微落后于民主党总统候选人希拉里·克林顿，大多数选民"强烈不看好"特朗普。
上周末的报道称，克林顿竞选团队加大了在几个关键摇摆州的竞选开支。
特朗普的前竞选经理莱万多夫斯基称，尽管遭到解职，但他仍然支持特朗普的竞选。
莱万多夫斯基表示，这位亿万富翁总统候选人已改变了人们对美国政坛的看法，使其朝好的方向发展。
美国媒体报道称，莱万多夫斯基与特朗普近日聘用的传统竞选专家在11月大选的竞选策略上发生了冲突。
美国选民将在11月8日投票选举接替奥巴马的新总统。