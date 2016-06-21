文体部：国际奥委会纪律委员会会议将决定涉禁药风波运动员的命运

哈通社阿斯塔纳6月21日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）国际奥委会纪录委员会会议将决定涉及禁药风波的哈萨克斯坦举重运动员们的命运。

21日，文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪乌勒如是说。



穆哈梅迪乌勒表示，国际奥委会纪律委员会尚未就禁药风波作出明确的决定，因此文体部仍在等待着纪律委员会的信息。



"目前哈萨克斯坦拥有102个奥运会参赛资格，而在奥运会之前还有不少其他比赛，我们计划在这些比赛中，再拿到至少10个参赛资格。我们密切关注着国际奥委会的每一项决议，并等待着6月27日在瑞士洛桑举行的纪律委员会会议。"他说。



部长同时强调，哈萨克斯坦将强化里约奥运会前夕，国内针对运动员的各类检测手段。



此前有报道称，哈萨克斯坦举重运动员伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃的血液检测报告中被查出禁药成分。



消息称，血检报告证实四名运动员均服用了司坦唑醇。此外，伊利亚•伊林和钦珊罗还服用了另外两种兴奋剂。



目前国际举联正在对是否要取消以上四位哈萨克斯坦举重运动员奥运冠军资格事宜，进行磋商。（编译：木合塔尔·木拉提）