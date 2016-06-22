美联储主席耶伦：经济存相当大不确定性 应谨慎决策

周二，耶伦出席听证会时表示，美国经济存在相当大的不确定性，经济低速增长可能是新常态，美联储在货币政策决策中采取谨慎的方式是合适的，仍预期缓慢加息。

周二，耶伦出席美国参议院半年度货币政策听证会。耶伦周三将出席美国众议院听证会。

耶伦在证词中表示，美联储在货币政策决策中采取谨慎的方式是合适的。耶伦重申仍旧预计美国将缓慢加息，不过具体加息时间窗口未提及。

上周，美联储在6月会议上维持利率不变，符合预期。尽管官员利率预测中位值显示今年加息两次，但有6名官员预计年内加息一次，3月会议时为1名官员。美联储全面下调未来几年加息次数预期。

耶伦指出，美国经济前景存在相当大的不确定性，例如雇佣放缓、投资疲软。经济低速增长可能是新常态。尽管她个人对美国经济长期前景表示乐观，但称不能排除一些著名经济学家指出的可能性：近年来美国低迷的生产率增速还将持续下去，这将抑制工资和收入增长。此前，前美国财政部长Lawrence Summers表示，抑制经济增长和利率上升的因素，将是长久的。

耶伦还提到了美国经济面临的几个潜在威胁，包括中国经济增长、英国退欧公投等。耶伦称，如果英国退出欧盟，那么对经济的影响将是显著的。中国在改革的过程中面临相当大的挑战，要把出口为导向的经济增长模式转变为让内需和消费刺激增长。此外，投资者的风险情绪变化非常快。

值得一提的是，美联储在新近报告中警告称，少数资产估值压力加大，特别提到美国股市，称当前股市的估值比过去三十年中位值水平还高，在回归正常溢价水平过程中容易受到冲击。纳指随后明显走低。

如果经济真的衰退，耶伦称美联储将依赖于金融危机后所依赖的工具，如资产购买，来维持低利率。耶伦称美联储不打算、也不需要像日本和欧洲央行那样采用负利率。

尽管列举了经济的诸多不足，耶伦依然认为有理由乐观，并且她称不认为近期经济会面临衰退。耶伦表示近期经济数据显示，美国经济在二季度会出现显著的反弹。耶伦指出了支出增加、房地产市场复苏等积极方面。不过即使二季度经济增速加速，2016年上半年经济的年化增长仍旧不会超过2%。

劳动力市场方面，耶伦承认雇佣在放缓，5月非农就业报告反映出这点，不过她表示不应过度看重一份报告，此外还有几项重要的劳动力市场指标显示情况还不错。耶伦对劳动力市场前景表示乐观。

周二的听众会上，民主党议员敦促耶伦让美联储在董事会和领导12个地区联储方面，更为多样化。共和党议员敦促耶伦确认低利率的有效性，并加强监管政策。

彭博新闻社评论称，整体看耶伦对货币政策表示谨慎，强调了不确定性。她对经济的看法较一周前有了微妙的变化。周二，耶伦称，美联储将关注美国经济是否会出现明确好转的迹象；而一周前在6月FOMC会议后的新闻发布会上，耶伦表示，美联储将关注美国经济何时会出现明确好转的迹象。

具体来说，耶伦在证词中表示，采取谨慎的方式加息，会让美联储的货币政策依然支持经济，与此同时美联储可以评估经济增速是否回到稳健的水平、劳动力市场是否会进一步强劲、通胀是否朝着2%的目标前进。上周，耶伦的具体表述为：采取谨慎的方式加息，会允许美联储确认经济增长、就业、通胀在进步。

有"美联储通讯社"之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称，在美国经历了几年低速增长后，耶伦逐渐承认低增长可能是新常态，这会使得未来利率仍然在低位。过去几年，耶伦称影响经济的逆风因素会消失，经济增速会攀升，利率将上涨。她在最新听证会上的措辞有了一定变化，她称预计逆风因素将随着时间慢慢消退。

过去几周，美联储官员们的立场发生了显著的改变。在4、5月份的时候，许多委员认为美联储将很快可以开启第二次加息。然而海外形势的发展和美国国内令人失望的数据，打消了美联储的这一念头。圣路易斯联储主席James Bullard也在近日从鹰派华丽转身为大鸽派，他表示美国经济在未来2~3年内都会低迷。Bullard甚至表示，在2018年前美国只能容忍一次加息。

来源：华尔街见闻