中国新疆哈萨克小伙自主创业电商经营风生水起

哈通社阿斯塔纳6月22日电 据中国媒体报道，生活在中国新疆奎屯市的哈萨克族青年奴尔加哈甫·阿德力汗通过电子商务，成为了当地小有名气的创业者。

奴尔加哈甫·阿德力汗在奎屯瑞豪电子商务产业园开了一家电子商务中心实体店，线上线下主要销售哈萨克斯坦、乌克兰、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等中亚国家的糖果、蜂蜜、比萨、小麦、巧克力、无糖饼干、夹心饼干、乳制品、肉制品和新疆本地的骆驼奶、红枣、核桃等土特产品。



不到半年时间，奴尔加哈甫从当初选择电商行业的忐忑不安，到如今不但收获了效益，更收获了信心。

奴尔加哈甫说，在选择电商行业之前，奎屯还没有一个哈萨克族青年敢于涉足这个陌生的行当，虽然他们都不排斥电商职业，但大家都抱着观望的态度。



经过再三思考，他毅然辞掉了干了四年之久的警察这份职业，自主创业，做奎屯电商行业第一个吃螃蟹的哈萨克族青年。



他说："有些人心里面没底，他自己觉得做不起来，看到瑞豪电子商务产业园，觉得不错，这边的工作就辞掉了，我自己在网上开了一个淘宝店，刚开始卖的是进口食品，哈萨克斯坦、俄罗斯的糖果、巧克力，觉得不错，完了以后，在这个地方拿了一个门面，开了一个实体店。"

就这样，在今年2月份，奴尔加哈甫的电子商务中心实体店鸣锣开张了，为了把自己实体店的商品做的极具民族和地域特色，奴尔加哈甫东跑吐鲁番、哈密，南下和田、喀什、库尔勒，西出伊犁、到中亚哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国，甚至远涉乌克兰、俄罗斯，购进深受内地顾客喜爱的食品在网上销售。



功夫不负有心人，开张一个月，线上销售就突破了30万元。



今年5月14日，伊犁州直第六届阿肯阿依特斯文化旅游节在奎屯举行，奴尔加哈甫的特色商品在展示会上大放异彩，抢订、预订、线上、线下，短短三天时间，他的销售收入就达到了5万元，他本人也成为那次文化旅游节上耀眼的电商明星。（编辑：木合塔尔·木拉提）