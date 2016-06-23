世卫组织为里约奥运发指引 呼吁游客不要夜遊

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据香港"文汇网"6月23日报道，巴西里约热内卢奥运会还有一个多月即将开幕，预计最少50万名各国游客将到当地观赏赛事。当地寨卡疫情至今未平息，加上早前有报道指出，举办赛事的海湾发现具抗药性的"超级细菌"，令外界关注奥运会卫生问题。据此，世界卫生组织前日特别向各国卫生部门发出详细指引，呼吁有意前往巴西的旅客、运动员和记者注意饮食和人身安全。

里约热内卢奥运会将于8月5日至21日举行，伤残奥运则紧接于9月7日至18日上演。除里约热内卢，巴西另外5个城市亦将会举办部分赛事，保障旅客健康和人身安全的重要性不容忽视。世界卫生组织提议旅客前往当地前，应留意本国卫生部门发出的旅游指示，了解巴西卫生风险，并应在出发前4至8周接种相关疫苗，增加免疫力。



世界卫生组织表示，巴西位处热带地区，旅客较易感染肠胃疾病，呼吁他们饮食时加倍留意。预防措施包括处理食物和进食前勤洗手，确保食物彻底煮熟或已经加热，选择水质较佳的食品和水，避免进食未经烹调的食物，若自助餐食堂、餐厅、街边小贩等提供的食物未妥善保温或冷藏，应避免光顾。



据报道，巴西治安不稳，盗窃案和暴力案频发，澳大利亚和西班牙运动员先后在当地遇劫。另外，统计数字显示，55岁以下旅客死亡个案中，大部分由交通意外引起。由此，世界卫生组织呼吁旅客搭乘获政府认可的机场的士和穿梭巴士，外出活动应尽量结伴同行，如非必要，应避免夜游及前往可疑地点，也要避免接触有毒动物，例如蝎子和毒蛇。



里约州政府上周宣布进入财政紧急状态，巴西联邦政府前日宣布向该州提供总值约8.5亿美元财政援助。报道称，这笔资金将用于里约州安保人员支出和奥运地铁线工程。