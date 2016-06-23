人民日报：上合，迎来务实合作新时期

上海合作组织（以下简称"上合组织"）成员国元首理事会第十六次会议将在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。今年是上合组织成立15周年。15年间，上合组织成功探索出顺应时代发展潮流的新型国际组织模式，成长为最具生命力和影响力的国际合作机制之一，在很多方面成为地区和国际合作的典范。

塔什干峰会承载特殊意义

上合组织15周年纪念峰会将在塔什干召开，为了办好这届意义不同寻常的会议，乌兹别克斯坦作为主席国协同其他各成员国进行了充分准备。中国外长王毅今年5月在塔什干参加上合组织外长会之后对媒体表示，塔什干峰会将会是一次成果丰硕的盛会，将对上合组织发展历程产生重要和积极影响。

首先，本届峰会将以上合组织成立15周年为契机，继续弘扬"上海精神"，推动各领域务实合作深入发展，促进"命运共同体"理念在上合组织地区落地生根。其次，将审议关于印度和巴基斯坦成为上合组织成员国应尽义务的备忘录，正式启动两国加入上合组织的司法程序，开启上合组织扩大成员国队伍的进程。此外，针对地区安全形势的新变化和新威胁，加紧制定反极端主义公约、上合组织成员国禁毒战略等文件。从这几层主要意义来看，上合组织各成员国乃至国际社会对塔什干峰会都给予了巨大期待和关注。

在调整与变革中稳步发展

近年来，世界经济增长动力不足，多数国家和经济体面临重大下行压力。欧亚地区及世界形势发生较大变化，大国为保持优势纷纷进行重大战略调整，使各地区的发展增加复杂因素，新的地缘政治危机不断发酵。极端主义和恐怖主义日益抬头，国际总体安全形势不容乐观。冷战思维继续盛行，遏制、防范别国的旧式安全观导致现有国际体系危机丛生，国际社会面临着前所未有的挑战。

上合组织所在地区位于亚欧大陆结合部，历史上是东西方文明交汇地带，今天又处于亚太经济区和欧亚经济区相互连接的中间环节。在2015年上合组织乌法峰会上签署的边防合作协定，成为完善地区安全合作的又一重要法律基础，促进了各成员国巩固边界稳定的机制建设。同时，面对全球性极端主义浪潮对欧亚地区造成的威胁，上合组织各成员国职能部门积极协作，加紧研究和起草反极端主义公约和上合组织成员国禁毒战略，争取在塔什干峰会上提交成员国元首理事会讨论通过。乌法峰会以来，各成员国加紧落实《上合组织至2025年发展战略》，尤其着力加强地区交通、贸易、投资便利化建设，协调各成员国国家发展战略，为上合组织持续发展添加动力。

面对复杂的地区形势和全球性安全风险挑战，上合组织内部政治互信关系不断加强，为维护各成员国安全利益和地区稳定注入正能量。在今年5月上合组织外长会议结束后，上合组织秘书长阿利莫夫代表各成员国就南海问题发表声明，认为维护和巩固亚太地区，包括南海地区和平稳定具有重要意义，理解并支持中国政府为维护南海地区和平稳定所做努力，呼吁相关国家以《联合国宪章》《联合国海洋法公约》等国际法原则作为处理南海问题的基本准则，支持有关当事国根据双边协议和《南海各方行为宣言》的规定，通过友好磋商和谈判，和平解决领土和海洋争议问题，主权国家自主选择争端解决方式的权利应得到充分尊重，坚决反对域外国家介入南海问题，反对南海问题国际化。上合组织以共同立场集体发声，向某些国际势力借"通行自由"搅局南海说"不"。

广阔前景中迎接现实挑战

经过15年的发展，上合组织现在已有中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦6个成员国，白俄罗斯、蒙古国、印度、巴基斯坦、伊朗、阿富汗6个观察员国，阿塞拜疆、亚美尼亚、尼泊尔、柬埔寨、土耳其、斯里兰卡6个对话伙伴国。走过了15年不平凡之路，这个年轻的国际组织在"上海精神"引领下，在成功应对一系列挑战和威胁的同时，为维护全球和平与稳定作出了自己的贡献，在国际舞台上的地位也在不断提高。

在2015年上海合作组织成员国元首乌法宣言中，元首们一致认为，上合组织不仅为维护地区安全与稳定作出了重要贡献，而且已经逐渐成为现代国家关系体系富有影响力的参与者。

毋庸讳言，无论作为一个按照新型国家关系原则构建的合作组织，还是作为一个仅有15年历史的年轻国际组织，上合组织需要解决的问题和面临的挑战仍是复杂的。首先，以"伊斯兰国"为代表的全球性极端主义也在欧亚地区产生负面影响，上合组织一些成员国受到境外极端组织的宣传、渗透、甚至暴力活动威胁，地区安全形势进入又一高风险期。今年召开的成员国外长会和防长会均将关注点聚焦这一议题，塔什干峰会势必会出台针对这一挑战的有效举措。其次，上合组织是一个开放性组织，经历了15年的发展后，扩大成员国队伍的任务已经摆在面前。加入国际组织并参与其中事务，是每个国家主体实现自身利益的外化过程。上合组织也需要不断增加新鲜血液，这一现象将伴随它今后的发展历程。这是上合组织的第一次扩员，建立一整套无论对创始成员国还是对新成员国都相对公正的法律程序至关重要，要在多边、双边、国际法、国内法等层面签署包括《上合组织宪章》《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》等30多份法律文件。这既是一个复杂的利益协调过程，也是一个细致的建章立制过程，不仅事关印度、巴基斯坦两国能否成功加入组织，也是上合组织本身健康、平稳、可持续发展的百年大计。第三，化解经济下行压力，选准经济合作新增长点，带动地区经济走出低谷，是当前上合组织的重要使命。如何在上合组织框架内推动经贸、投资、金融、交通、能源等关键领域务实合作，不仅是各成员国政府近期亟待协调解决的问题，也是事关上合组织未来发展动力的长期需要。欧亚地区区域经济合作活跃，各种经济合作倡议、构想和机制纷纷出现。不同的水平、交叉的成员、不对等的规则，如何在上合组织内实现对接尚需磨合。

应对全球性威胁和挑战、维护成员国安全与稳定、促进地区发展是上合组织的职责，也是这个组织凝聚力和生命力的源泉。自正式成立以来，上合组织经受了一次次世界和地区范围里重大突发事件的考验，成为各成员国协调立场、化解危机、共克时艰的重要依托。在新的形势面前，人们完全有理由确信，只要继续对外坚持不结盟、不对抗、不针对第三方的立场，对内恪守成员国平等、协商一致、不干涉成员国内政的原则，倡导以对话求安全、以合作促发展的新理念，致力于携手打造地区命运共同体，上合组织必将在健康和巩固的道路上大步向前。



（文章来源：人民日报）