纳扎尔巴耶夫：独联体仍将继续存在下去

哈通社阿斯塔纳6月23日电（记者肯杰凯•托赫塔穆拉特克兹）22日，纳扎尔巴耶夫总统接受俄罗斯国家电视台24频道专访。

在专访中，纳扎尔巴耶夫总统就独联体在90年代中所承担的任务，以及其在当今所具有的意义进行了阐述。



"在苏联解体之时，我们期待能够达成一个共识，保障我们的公民能够保持自由往来于原苏联国家之间的便利。但事实与我们的愿望相悖。解体以后，所有独立的共和国都在致力于巩固自身的独立地位，并贯彻各自的目的。换句话说，所有人都选择走自己的路了。也正是在这时，为了保证解体后的和平，独立国家联合体成立了。"纳扎尔巴耶夫在访谈中说道。



纳扎尔巴耶夫表示，独联体在当时很好的完成了自身的职责。



"正如我所说，首先，独联体的存在保障了和平解体的实现；其次，解体之后，很多情况都需要各国总统进行广泛的会谈，而独联体便成为了供各国元首相聚和交流的平台；第三，解体之后，许多国家都存在着父母身在一国，子女却在另一个国家工作、求学的状况，而这只是许多社会问题的一个边角而已，独联体的存在，也为顺利解决这些问题提供了保障。"纳扎尔巴耶夫说。



在谈及欧亚经济联盟的成立时，纳扎尔巴耶夫说："由于独联体未能实现一些更加广泛和具体的目标，我们决定成立欧亚经济联盟。但我认为，独联体并不会因此消失，相反，他还会继续存在下去。"（编译：木合塔尔·木拉提）