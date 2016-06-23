纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦拥有在国际安全问题上提出倡议的义务

哈通社阿斯塔纳6月23日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）23日，俄罗斯国家电视台24频道播出了对纳扎尔巴耶夫总统进行的专访。

在接受采访时，纳扎尔巴耶夫总统表示，当前全球多国在军费上的投入正在与日俱增。



纳扎尔巴耶夫总统谈及哈萨克斯坦自愿放弃核武库、关闭塞梅核试验场等一系列重要的举措和历史，并强调，从道德上哈萨克斯坦有义务也有权利，在国际安全问题上发出自己的声音。



总统还表示，哈萨克斯坦在近期遭遇了与比利时完全相同的恐怖袭击。



"纵观当今的国际形势，我们会注意到大国之间的信任正在日益减少，尤其是拥有核武器的大国之间存在着信任缺失的现状。目前，保守估计全球核武器数量至少有1.5万枚。"纳扎尔巴耶夫说。



总统还表示，至少4000枚核弹头处于随时可发射的状态。



"信任的缺失导致了各种革命的发生，而崩溃的国家则成为了恐怖主义的温床，并向其他国家蔓延。"纳扎尔巴耶夫说。



总统表示，数据显示2015年全球军费总统达17000亿美元，而由于各类冲突死亡的人数在16.7万人。



"这一切都不得不令人感到担忧。因此为了促进21世纪‘无核化世界’宣言的实现，我们需要做出许多实质性的工作。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）