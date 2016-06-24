英国欧盟公投：初期点票指脱欧派暂时领先

哈通社阿斯塔纳6月24日电 据BBC消息，有关英国继续留在欧盟还是脱离欧盟的全民公决投票的初期点票结果正陆续公布。尽管留欧派仍在攻城夺地，但在伦敦以外地区似乎未获得足够支持。

截至英国夏令时间周五（6月24日）凌晨3时45分，脱欧派得票已超过留欧派阵营50万，英格兰和威尔士地区选民投票踊跃。

苏格兰和北爱尔兰选民似乎投票支持留欧派，而伦敦选民也大都选择留欧阵营。

英镑兑美元的汇率在英国夏季时间晚上10点投票站关闭时出现上扬，显示市场预测英国将会留在欧盟。不过，当初期点票结果公布之后，英镑兑美元汇率再次大幅下跌。

目前点票工作正在进行，公投的全部结果预料将在几小时之后揭晓。

早些时候，脱欧派在英格兰东北部表现不错，留欧派在苏格兰表现不错。

就目前来看，苏格兰的留欧阵营将胜出，因为已公布的每个市议会地区点票站结果都支持留欧派。











在苏格兰的点票站中，已有24个票站已公布，留欧派支持率62%，脱欧派支持率38%。

格拉斯哥留欧派与脱欧派得票分别为168,335（67%）和84,474（33%）。

不过，对英格兰东北部和威尔士来说，脱欧派暂时占上风。目前就整个英国来说，留欧与脱欧派支持率不相上下。

英国选民在这次历史性的全民公决中表现积极，投票人数超过上届大选。

与大选不同的是，在整个公决中，某个阵营的得票总数将决定公投的胜负。

民调专家科蒂斯教授说，在点票的早期阶段，脱欧派在公投中占上风。据他估计，任何一派取得公投胜利需要获得16,813,000票。

有关英国继续留在欧盟还是脱离欧盟的全民公决投票的初期点票工作正在全国382个点票站进行。这些票占代表英格兰、苏格兰和威尔士所有380个地方政府区域，外加北爱尔兰和直布罗陀。





英国独立党党首法拉奇预料，留英派将赢得公投胜利。





金融市场正密切关注公投结果。





来自这些点票站的计票结果将在英国夜间陆续公布。

当来自382个点票站的点票结果经过公证并宣布后，此次公投的首席计票官珍尼·华森将在曼彻斯特公布全国公投结果。

位于西班牙南端的英国领土直布罗陀最早宣布点票结果，那里的留欧阵营支持率高达96%。

在桑德兰，脱欧派以22%获胜；而纽卡斯尔留欧派以1%的比率险胜脱欧派。

在凯特林、斯温登和布罗克斯本，脱欧派已在投票中胜出。



当来自382个点票站的点票结果经过公证并宣布后，此次公投的首席计票官珍尼·华森将在曼彻斯特公布全国公投结果。



据YouGov公司所做的调查显示，主张英国留在欧盟的意见似乎占了上风。

YouGov的一位负责人说，他们通过互联网询问了5000名投票者，结果显示主张英国留在欧盟的投票者占52%，主张脱欧的比例为48%。

而另一家民调公司Ipsos Mori的结果显示，留欧支持者占54%，脱欧支持者占46%。