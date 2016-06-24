上合组织成员国元首理事会会议在塔什干召开

哈通社塔什干6月24日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）24日，上合组织成员国元首理事会小范围会谈在塔什干召开。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫、吉尔吉斯总统阿勒玛兹别克•阿坦巴耶夫、中国国家主席习近平、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、俄罗斯总统弗拉基米尔•普京出席会议。



与会各方就进一步深化上合组织框架下的双边及多边合作进行了讨论，并就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。



会议还就巴基斯坦和印度两国加入上合组织相关议题，进行了讨论。



据悉，在此次塔什干峰会上，与会代表计划签署一系列旨在进一步完善上合组织、促进成员国多元化和互利合作的11份文件。



这些文件中，包括评估上合组织15年来的发展成果和前景，重申"上海精神"以及上合组织宪章、宗旨和原则的《上合组织15周年塔什干宣言》，包括落实上合组织各国在政治、安全、经济、人文、信息和国际领域方面合作的《〈上合组织至2025年发展战略〉2016－2020落实行动计划》，还包括展示上合组织生命力和光明前景，标志着上合组织发展迈入更成熟阶段的"关于印度共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国加入上合组织义务备忘录"。（编译：木合塔尔·木拉提）