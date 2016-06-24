英国首相卡梅伦宣布辞职

哈通社阿斯塔纳6月24日电 据英国媒体报道，24日，英国通过公投决定脱离欧盟之后，英国首相卡梅伦宣布辞去其首相职务。卡梅伦表示，他尊重英国人民决定脱离欧盟的选择，而他本人也必须作出自己的决定，而英国需要一个新的首相。

报道称，卡梅伦在伦敦唐宁街10号门前发表讲话时表示，他将担任首相至今年10月，10月份的保守党大会将选出新的党魁，继而担任新首相。

英国"脱欧"公投结果当天早晨揭晓，"脱欧派"获得近52%的选票，英国将脱离欧盟。卡梅伦在公投前呼吁民众选择"留在一个改革的欧盟内"，但他的努力失败了。

卡梅伦表示，他将继续努力在未来几个月"稳定英国这艘大船"，但在新的形势下，他不再适合担任"船长"。

"虽然脱离欧盟不是我支持的道路，但我之前也说过，英国在欧盟之外也可以生存。"谈到自己的首相生涯，卡梅伦情绪有些激动："我爱这个国家，有机会为国家服务是我的荣幸"，他说。

英国媒体普遍预估，保守党内"脱欧派"灵魂人物、伦敦前市长鲍里斯·约翰逊最有可能接替卡梅伦担任保守党党魁，继而出任英国首相。

此前，鲍里斯·约翰逊和另一个"脱欧派"领导人、司法大臣迈克尔·戈夫联合数十位保守党议员，发表联名信表示，不管公投结果如何，都支持卡梅伦留任首相。