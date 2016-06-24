哈国体坛新女神：跆拳道冠军詹斯耶勒•丹尼兹

哈通社阿斯塔纳6月24日电 或许网民们还对去年火爆网络的哈萨克斯坦排球美少女萨比娜•阿勒腾别科娃记忆犹新。最近，哈萨克斯坦体坛上又悄然出现了另一位体坛美女--跆拳道冠军詹斯耶勒•丹尼兹。

这位刚刚获得里约奥运会参赛资格的女运动员，即将代表哈萨克斯坦征战里约奥运会的跆拳道赛场。



名气高涨的萨比娜•阿勒腾别科娃以其清纯的外貌而受人关注（虽然她自己更希望人们关注排球而非容貌），但在体育圈中，这位排球美少女尚未取得非常优异的成就。



而人气正在逐渐提升的詹斯耶勒•丹尼兹则是一个货真价实的冠军选手。



詹斯耶勒出生于哈萨克斯坦阿克莫拉州斯捷普诺戈尔斯克市，其母是一位柔道高手。



在詹斯耶勒6岁时，由于母亲的工作变动，她随家人一起移民到了土耳其。



如今，她的母亲已经成为了土耳其跆拳道国家队的主治医师。



出身运动员世家的詹斯耶勒一开始选择了排球，但在2009年接触跆拳道后，她便展现出了过人的天赋，开始崭露头角。



她连续多年蝉联土耳其国内赛事冠军，还在多项国际赛事上拿到了金牌。



后来，在一次国际赛事上，詹斯耶勒与2008年奥运会铜牌得主、哈萨克斯坦运动员阿尔曼•什勒玛诺夫相遇。两人交谈甚欢，成为了好友，也正是在此之后，詹斯耶勒萌生了回归哈萨克斯坦，代表祖国参赛的想法。



有了想法，便立刻行动。很快，这位跆拳道健将便踏上了哈萨克斯坦的土地，并顺利的重新成为了哈萨克斯坦公民。



如今，她如愿以偿的获得了里约奥运会的入场券，即将在全世界面前，身披哈萨克斯坦国旗、为哈萨克斯坦的荣誉而战。



詹斯耶勒目前居住在阿特劳州。



在她赢得了里约奥运会跆拳道参赛资格归国时，阿特劳州政府举行了一场隆重的欢迎仪式，并在仪式上奖励其一套新房和一百万坚戈奖金。



这位年轻、美貌又充满天赋的冠军表示，她很感谢人们对她的支持和奖励，但能够代表哈萨克斯坦踏上奥运赛场，对她而言才是最重要的，她将力争在奥运会上取得一个好的成绩。（编译：木合塔尔·木拉提）











