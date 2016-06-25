周小川：中国将以“动态方式”调整货币政策

中国央行行长周小川星期五（6月24日）说，人民币更加灵活，对中国发展和改革极为重要，货币政策将以"动态方式"调整来实现这些目标。

在国际货币基金组织的一次讲座上，他说中国人民银行也在听取外国金融官员的忠告，但是他注意到中国央行被多个目标向多个方向牵拉，产生政治"紧张"。



路透社引述周小川说，"我们密切注意有关中国货币政策的国际讨论，将以动态方式调整我们的政策，来满足中国经济，改革和发展的需要。"



多年来，中国因人为压低人民币兑美元汇率而受到批评，但是自去年8月货币贬值后，中国人民银行动用巨额美元外汇储备来撑起人民币价值。



周小川许诺避免用贬值货币来获得贸易优势。



英国全民公决赞成脱离欧盟引发市场动荡，英镑，欧元和日元都出现贬值，人民币兑美元汇率则稍有上升。



星期五早些时候，中国央行许诺提供足够流动资金，维持人民币稳定。



周小川说，人民币汇率政策应该服务于中国"全面发展战略"包括向市场经济过渡。



他补充说，"汇率政策满足市场经济的更高要求是很重要的。这就是说，汇率必须更灵活，经常帐户，资本帐户的钱流动能更自由。"



来源：BBC中文网