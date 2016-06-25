曼格斯套州新婚夫妻邀请总统参加婚礼获总统祝福

哈通社阿斯塔纳6月25日电 据Tengrinews.kz消息，阿克套市一对新婚夫妻邀请纳扎尔巴耶夫总统出席他们的婚礼。

这对新人--艾塞乐•卡尔扎约娃和梅拉姆别克•伊萨耶夫即将于近期举办婚礼。在筹备婚礼的过程中，梅拉姆别克萌生了邀请总统出席的念头，并向总统寄出了一份婚礼邀请函。



据曼格斯套州政府新闻处消息称，总统收到了邀请函，并对这份婚礼邀请作出了回应。



在由总统亲笔书写的回函中，纳扎尔巴耶夫首先向两位新人的结合表示了最衷心的祝福，随后诚挚的表达了歉意。总统称，虽然很想亲自出席婚礼，但由于工作日程安排的十分紧凑，无法参加婚礼。总统表示，这令他感到十分遗憾，但他对新人们的邀请感到十分的高兴，并祝福新人永享幸福和美满的人生。



"说实话，这其实是我丈夫的主意，我一开始什么都不知道。当州政府邀请我们前去面见州长，并转达总统的问候时，我完全惊呆了。我们收到了总统的祝福，这实在是一个惊喜。"艾塞乐对记者说。



曼格斯套州州长阿利克•阿伊达尔巴耶夫也向这对新人表示祝贺。



"年轻人相识、相知、相爱，并走进婚姻的殿堂，结为合法夫妻，是令我们每一个人都感到无比高兴的好事。祝愿两位，以及所有的年轻夫妻在生活中相敬如宾、相互尊重，生活美满幸福。" 阿伊达尔巴耶夫说。



据悉，艾塞乐与梅拉姆别克的婚礼将于6月26日举行，总统的贺函成为了这对新人在婚礼前夕收到的最为贵重的礼物。



曼格斯套州政府向新人赠送了一台电视机，作为新婚礼物祝贺他们的结合。



"非常感谢总统和州政府的祝福，作为曼格斯套居民，我们会努力为这里的繁荣作出自己的贡献。"梅拉姆别克这样说。（编译：木合塔尔·木拉提）