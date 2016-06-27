合众社：朝鲜正以世界级技术大量伪造人民币

哈通社阿斯塔纳6月27日电 合众国际社援引韩国媒体Newsis的消息报道称，朝鲜正在最高领导人金正恩亲自主持下大量印刷假人民币。

在韩国的脱北者智库朝鲜知识分子团结会（North Korea Intellectuals Solidarity）介绍说，根据他们从朝鲜得到的可靠消息，印刷假人民币的中心在朝鲜平安南道平城市的一家造币厂，该厂专门负责印刷假币。

朝鲜劳动党中央委员会财政会计部下设有一个代号"银河"的秘密小组，专门负责管理这一非法项目。

团结会介绍说，大规模印刷假人民币开始于2013年，这一金正恩特别批准成立的小组采取的是一种"三步走策略"。

"首先，假钞是在朝鲜市场上流通，以测试是否会被发现，然后再送到第三国去检测其安全性，最后大规模输入中国。"

朝鲜使用与其大使馆挂钩的企业建立自己的外汇通道，他们还和"外国犯罪组织"合作，将假人民币和其他假钞投入流通领域。

团结会还说，5月间，有不少朝鲜人因为使用假美元在北京被起诉。

一名在中国丹东的朝鲜餐厅工作人员也因为涉嫌使用假钞而受到了调查。

4月间，一家香港媒体曾经报道称朝鲜拥有"世界级"的假钞技术，能够假造美元、日元和人民币。