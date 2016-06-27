哈通社访谈：江布尔州州长谈地区发展现状（图）

哈通社阿斯塔纳6月24日电 江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫近日接受本社记者采访，就江布尔州目前发展现状进行了阐述。

库克列科巴耶夫表示，政府在国际经济增长放缓，以及大宗商品价格下跌等不利情况下，根据纳扎尔巴耶夫总统的"光明大道"新经济政策，以及五大改革目标和百步计划而出台的一系列反危机举措初见成效，使得在危机初期减少了10%的江布尔州生产规模重新开始有所起色。

去年，江布尔州生产规模达到1万多亿坚戈，增长1.6%。州人均生产总值达到18万坚戈。人均工资达到8.13万坚戈，增长7.3%。另外，农业领域生产规模增长6.6%；州财政预算达到2022亿坚戈。目前，江布尔州天然气普及率达到48%，占全州人口的60%。州四大城市自来水供应普及率达到82.8%，州乡镇达到65%。2015年州建筑工程规模达到940亿坚戈，外资规模增长6%，达到132亿坚戈。州新建居民住房达到29.2万多平米；州公路74%路况达标。

江布尔州工业和农业领域正在走上协调发展的道路。目前，州生产总值的23%来自工业领域，21%来自农业。但作为一个以农业发展为首的州，江布尔州农耕用水一直是有待彻底解决的问题。现在，州农业用水的80%，以及部分电能来自领国吉尔吉斯斯坦。但通过新技术的引进，这些问题已经开始得到一定的改善。

化工作为江布尔州支柱产业之一，今后将进一步得到发展。哈萨克斯坦磷酸盐厂是州最大的工业企业，占全国化工产品生产的40%。该厂正在实施"光明大道"经济计划框架内价值70亿坚戈的磷厂投资建设项目。在国家密集型工业创新发展计划的头四年中，江布尔州竣工投产的企业生产总值已达到1431亿坚戈，占全国工业生产总值的15.8%，创造就业岗位近5000个。

密集型工业创新发展计划未来5年发展规划中，将实施价值5510亿坚戈的27个项目，将为州新增5500个就业岗位。州政府计划今年完成其中价值300亿坚戈的6个项目。

另外，州政府成立了专门委员会，负责向该地区引进外资。目前，江布尔州包括能源、化工、农业和建筑业等领域总价值32亿美元的17个合资项目正在实施当中。这些合资项目有包括中国、俄罗斯、荷兰、法国、德国、意大利、伊朗、德国、土耳其、日本、阿联酋和马来西亚等国的参与。（编译：塔布斯）











