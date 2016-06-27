德州人：英国能脱欧，我们也想“脱美”

哈通社阿斯塔纳6月27日电 据华尔街见闻报道，英国脱欧不仅让荷兰、法国"坐不住了"，还勾起了德州人"脱美"的心。

6月24日，德州民族主义运动主席Daniel Miller称，计划重启在2018年下个选举周期的"脱美"宣传运动，且该团体宣称有25万支持者。

据Vocativ对"Texit"（"德州脱美"）的分析，2016年以来，超过5800人在推特参与该话题。在英国脱欧公投最终结果宣布的前后一小时，"Texit"话题参与者约1745人。

米塞斯研究院（Mises Institute）指出，作为美国南方最大的州、全美四大州之一，德州的经济与人口规模与澳大利亚相当，且GDP超过加拿大和纽约州。



尽管"脱美"诉求通常得不到严肃对待，但"德州尚不能完成从州到国的转变"的说法也不完全成立。经济体庞大、港口城市众多、石油丰富，而且与欧洲、拉美甚至亚洲国家联系紧密，德州的优势显而易见。同样，即便宾夕法尼亚州、新泽西州、北卡罗来纳州脱美，它们依然可以保持大型经济体的地位。



这并不是德州第一次产生"脱美"的意愿。

2012年，奥巴马成功连任后，美国五十个州都已递交类似于"本州脱美"的请愿，征集签名达数十万个。其中，德州请愿书影响力最大，征集签名十余万，请愿书起草者指出，作为世界第15大经济体，德州要求脱离美国，成立独立的政府。