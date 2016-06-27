比尔·坎宁安：从他的街拍里看到整个纽约

哈通社阿斯塔纳6月27日电 据纽约时报消息，街拍摄影师比尔·坎宁安(Bill Cunningham)为《纽约时报》拍摄的摄影小品记录了各种时尚--从腰包到柏金包(Birkin)，从格子衬衣到荧光自行车短裤。他于周六在纽约去世，享年87岁。

在为《纽约时报》工作的近40年时间里，坎宁安既是时尚的专注记录者，也是一名令人难以置信的文化人类学家。他用镜头里人们不断变化的着装习惯，来反映更为广泛的文化变迁--从较为正式到更分散、更个性化。





在与时报合作近40年的职业生涯中，坎宁安既是专注的时尚潮流记录者，也是让人意想不到的文化人类学家。





2012年，坎宁安和时尚记者琳恩·耶格尔。





1967年复活节，坎宁安在中央公园。他的第一台相机是一台35美元的半幅相机。





2002年，安娜·温图尔（图左）和戴安·范·富丝坦堡。温图尔是坎宁安的缪斯女神。





1994年，大卫·鲍伊和妻子伊曼在美国时装设计师协会大奖的颁奖典礼上。





1991年，布鲁克·艾斯特和巴尔坦·格里高利安在纽约公共图书馆。坎宁安有时一周要给20多场庆典活动拍摄照片。





1957年，坎宁安在自己举办的帽子沙龙。从中学开始，他就用从廉价商店买来的材料做帽子。在20世纪50年代，这一爱好成了坎宁安的全职工作。





2014年纽约大都会艺术博物馆慈善舞会。坎宁安拍摄的蒂塔·万提斯、扎克·珀森和一位朋友。





坎宁安在2012年被授予卡耐基音乐厅卓越奖。





"当我在拍照的时候"，坎宁安曾说，"我试图发现人们在穿着上的独特方式。有时候，我甚至会去拍雨伞是怎么拿的，外套系紧的方式。在聚会的时候，你要做一个隐形人，定格人们忘记镜头的时刻，拍出他们讲话时情感的强度，还有他们的手势。我喜欢捕捉富有生命力的瞬间。





2012年9月，坎宁安坐在纳伊·姆汗时装秀的前排。时报的执行主编迪恩·巴奎特曾这样评价他，"从比尔·坎宁安的作品里你看到的是整个纽约。"





1954年，年轻时的坎宁安在做帽子。当女性的着装风格不再那么拘谨的时候，他关掉了自己的店。



坎宁安在2002年为《纽约时报》撰写的文章中阐明了自己的观点："当今的时装一如既往地至关重要而且趣味盎然。有些一本正经的人说，在街头看到的东西把他们吓坏了，我知道他们是什么意思。但这就是时装在发挥自己的功能。它准确地反映出我们的时代。"