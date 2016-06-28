全球国家安全水平排行榜显示中亚五国安全状况均高于俄罗斯

哈通社阿斯塔纳6月28日电 日前，位于澳大利亚悉尼的经济与和平研究所发布了世界各国安全保障水平年度排行榜。

专家们在分析一个国家的安全形势时参考的因素包括安全、犯罪率、与邻国的关系和暴力水平。



根据今年的全球和平指数排名，哈萨克斯坦在世界163个国家中排在第75位，中亚地区排名第1。



吉尔吉斯斯坦排在第124位，排名较去年下滑。2015年吉尔吉斯斯坦排在第121位。



其它中亚国家的排名分别是：土库曼斯坦-第106位、乌兹别克斯坦-第109位、塔吉克斯坦-第122位。



所有的中亚国家都被列入和平状况中等国家之列。



和去年一样，在排行榜上排在第1位的仍是冰岛。



俄罗斯位于该排行榜第151位，排名远低于中亚各国。



据经济与和平研究所称，制作排行榜时参考了23项指标，其中包括暴力水平、政治稳定性、与邻国的关系、恐怖主义影响和犯罪率等。



经济与和平研究所的数据显示，与去年相比今年的和平指数下降了0.53个百分点。



全球和平指数从2007年开始发布，由来自和平研究所国际专家小组和悉尼大学和平和冲突研究中心的社会学家、经济学家编制。（编辑：木合塔尔·木拉提）