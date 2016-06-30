纳扎尔巴耶夫：东哈州各领域发展成果显著

哈通社阿斯塔纳6月30日电 据总统府新闻局消息，29日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开新闻发布会，对此次视察东哈州之行进行总结。

纳扎尔巴耶夫强调东哈州是我国重要的工业区域之一，并表示，即使面临当前的国际性的经济动荡，东哈州依然保持了经济的持续增长势头。



"在今年的前五个月内，东哈州实现了39%的工业产能增长，农业增产则达到了13%，此外，工资也上调了11%。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫表示，东哈州正在大力推进工业化计划及"光明大道"经济计划。



他指出，在"光明大道"经济计划框架下，东哈州正在兴建更加现代化和更加完善的公共交通体系。



国内许多重要的企业也落户东哈州。



发布会上，总统还谈及东哈州的汽车制造业。



他说："在过去，哈萨克斯坦从来没有拥有过生产汽车的能力。而今，我们已经通过引进技术和生产线，拥有了组装生产高性能汽车的工厂。许多国家的汽车工业，都是从这一步起步的。随着经验和技术的积累，以及人才储备的增加，我们将逐步的实现更加远大的目标。"



纳扎尔巴耶夫总统还着重表扬了自国外学成归国，并投身国家经济建设的诸多青年学子所做的贡献。



总统在发布会上谈及东哈州血液中心时表示，该中心对医疗卫生领域意义重大。



"我们的人民也了解这一点，这从不断前来献血充实血库的人群就能够清楚地看到。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统最后表示，东哈州的发展势头喜人、成果显著，虽然仍存在着一些困难和问题，但相信会在发展中得到逐步解决。（编译：木合塔尔·木拉提）