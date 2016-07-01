中国前副外长程国平祝贺哈萨克斯坦成为联合国安理会非常任理事国

哈通社北京7月1日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦当选为2017-2018年联合国安理会非常任理事国，是哈萨克斯坦国际地位不断提升及纳扎尔巴耶夫总统建设性政策影响下的结果。中国政府坚信，哈萨克斯坦将成为维护中亚地区稳定和平的支柱。

在29日于北京召开的"哈萨克斯坦：25年的和平、安全与发展之路"圆桌会议上，中国国家反恐安全专员程国平如是说。



"独立25年来，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦走上了自主发展的道路。目前，哈萨克斯坦的国内生产总值在独联体国家中排行第二，人均GDP达1万美元，可以说已经达到了中等发达国家的水平。如今的哈萨克斯坦，是中亚最稳定、强盛和拥有重要政治地位的国家。"程国平说。



程国平认为，哈萨克斯坦为国际安全秩序的建立做出了重要的贡献。



程国平表示，在苏联解体之后，纳扎尔巴耶夫总统领导下的哈萨克斯坦自愿放弃了核武器、关闭了核试验场，同时还积极参与防止核扩散议题，提出了许多重要的倡议。



在接受哈萨克斯坦媒体记者的采访时，程国平就哈萨克斯坦当选联合国安理会非常任理事国表示祝贺。



据悉，上合组织秘书长阿利莫夫、中共中央对外联络部东欧中亚局代表以及中国外交部代表等50多名代表出席了此会议。（编译：木合塔尔·木拉提）