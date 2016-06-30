纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳运输物流中心已成为中亚最重要的物流枢纽

哈通社阿斯塔纳6月30日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统30日视察了首都阿斯塔纳运输物流中心。



视察中，总统听取了对该中心相关情况的汇报，并参观了该中心海关快速通关区。



纳扎尔巴耶夫总统还同工作人员代表亲切交谈，并强调，在我国工业发展进程中，物流交通领域的发展，尤其是该领域工作人员的不懈努力和贡献，有着重要的意义。



"过去，外贸商需要花费3个工作日的时间来办理各种繁琐的通关手续。而在这个中心，只需要1-3个小时的时间，即可办理完成。我们建立了一个不仅局限于中亚，而是连接高加索至西伯利亚的大型物流交通枢纽。这在我国工业化发展进程中，是一项非常重要的成就。"纳扎尔巴耶夫说。



中心工作人员对纳扎尔巴耶夫总统的关心和支持表示感谢。



据悉，该中心是国内第一家运输物流中心。中心占地46公顷，可日装卸集装箱1000余。中心由全温度仓库、贸易配置中心、集装箱场地组成，位于铁路、公路、航空运输枢纽交汇处，有助于根据交通物流辐射原则进行多样配置。



目前，在霍尔果斯、阿克托别、阿拉木图和巴甫洛达尔等地，这一类型的新型物流运输中心已经动工建设。（编译：木合塔尔·木拉提）