纳扎尔巴耶夫：任何国家改革都会令改革发起者面临危机

哈通社阿斯塔纳7月4日电 上周六（2日），哈巴尔电视台播出电视专题片《总统》。

在全长44分钟的专题片中，哈萨克斯坦共和国首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫回忆了哈萨克斯坦独立25年来所走过的历程，并就发展过程中所遭遇的困境和取得的成就谈了自己的看法。



片中谈及1986年，时任哈萨克斯坦共产党中央委员会委员、部长会议主席的努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在哈共第16届大会上就哈萨克斯坦国民经济发展所做的讲话。



在那次讲话中，纳扎尔巴耶夫就当时哈萨克斯坦经济发展中的困难、工作中面临的各类违纪问题以及工业生产中出现的各种情况进行了详细的分析。



"当然，那个报告并不受一些人的欢迎，但当时的社会所面临的严峻问题，不允许我蒙着眼睛假装没有看到。不过，让我自己一直以来都十分尊重的领导（注：指时任哈共第一书记库纳耶夫）感到尴尬，依然是我至今都十分心痛的经历。虽然我并没有对他的个人进行任何指责，而只是阐述当时哈萨克斯坦社会经济发展中面临的问题。我当时认为，直接指出这些因不妥当的政策而造成的问题，实际上是在帮助他了解现状。我当时太年轻，以为领导人不清楚现状。后来我也曾单独向库纳耶夫就这些问题进行阐述，而他则向我提出了‘那么该怎样解决？'的问题。事实上，那个时期是我个人政治生涯上一段危机性的时期。毕竟，任何一项国家改革的发起者都会面临这种危机。"纳扎尔巴耶夫在片中说道。（编译：木合塔尔·木拉提）