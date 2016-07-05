欧洲议会代表：我对阿斯塔纳一见钟情

哈通社阿斯塔纳7月4日电 欧洲议会赴中亚考察团团长伊韦塔•格里古列近日接受哈通社记者采访，就哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的城市整体发展面貌发表看法。

记者：尊敬的格里古列女士，作为欧洲议会赴中亚考察团团长，您多次到访哈萨克斯，首都阿斯塔纳给您的印象如何呢？



格里古列：我到访阿斯塔纳虽然不止一次，但对这个城市可以说是一见钟情。记得首次到访阿斯塔纳是在清晨，从机场到酒店的途中，整个阿斯塔纳映入眼帘，各式风格的建筑使我对这个城市产生了浓厚的感情。我到访过世界上许多城市，但阿斯塔纳的感觉非同一般。



记者：当您从机场至酒店的途中，应当经过了阿斯塔纳周边的绿化带，就此您有何感想呢？



格里古列：这确实很让人吃惊，我确实还没有亲眼见过在一望无际的草原上人工种植出的森林带。如果去拉脱维亚首都里加，也能够在飞机上看到环绕城市的森林带，但那些并不是人工种植的，而是经历成百上千年的时间自然形成的。



我认为，城市周边建立的绿化带，是对城市居民的莫大关怀。这将对改善城市环境、气候和生态系统都有很大益处。因此，不管是夏季或冬季，绿化带都将大大提高城市居民的生活舒适度。



记者：我们知道您肯定是事务繁忙，但您是否对阿斯塔纳进行了深入了解呢？



格里古列：虽然时间有限，但我还是参观了阿斯塔纳不少地方，尤其是哈萨克斯坦国家博物馆和阿斯塔纳歌剧院给我留下了深刻的印象。其中，国家博物馆大厅奏响的哈萨克斯坦民俗音乐和那只随音乐展翅翱翔的金色大鹰让我至今难忘。



记者：里加与阿斯塔纳具有友好城市关系，同时也是您的家乡，而这两座城市是否有相似之处呢？



格里古列：从外表看来，阿斯塔纳和里加两座城市可能没有太明显的相似之处。里加是具有800多年历史的老城，而阿斯塔纳可以说才成年。



但我觉得两座城市都具有一些共通的性质。其一，是这两座城市居民身上所体现出的热情和温暖的特质。其二，哈萨克斯坦人都非常好客，对此我毫无疑问。而我们里加的居民也同样具备对客人的无比热忱。（编译：塔布斯）