特斯拉自动驾驶酿致死车祸 技术和安全性再遭质疑

哈通社阿斯塔纳7月5日电 针对首起特斯拉Model S轿车在自动驾驶模式情况下发生车祸并导致驾驶人死亡的严重事故，美国高速公路交通安全委员会表示将对2.5万辆特斯拉Model S车型展开初步调查。

这也是特斯拉自动驾驶系统行驶过亿公里里程以来发生的第一起致命事故。



事故的发生再次让自动驾驶安全问题成为各方关注的焦点。



据美国佛罗里达警方的报告显示，今年5月，一辆开启了自动驾驶模式的特斯拉Model S电动汽车在一个没有安装红绿灯的高速十字路口与一辆左转的大型牵挂型卡车相撞，导致车主当场死亡。



特斯拉在官网发布的声明表示：拖车侧面是白色的，"在明亮的天色映衬下"，事故发生时，正对卡车的侧面的这辆Model S汽车由于天空的强光导致驾驶者和特斯拉的自动驾驶系统都没有注意到这辆大卡车，导致事故发生。



有分析认为，特斯拉的自动驾驶对前方路况的判断基于前置的毫米波雷达和摄像头，在车辆摄像头没有并区分白色的货车车厢与周围背景后，同时因为货车的底盘较高，毫米波雷达可能没有清晰探测到前面的车身或认为特斯拉可以从该货车下方通过。这本身暴露出特斯拉车身传感器不足的问题。



美国知名汽车资讯和销售网站高级编辑RON MONTOYA表示，自动驾驶技术作为一项目前仍在评测的技术，仍需要不断测试完善。



如果系统没有能够清晰感应识别，可能就会判断前面没有障碍，可以通过。这时候就需要驾驶人自己进行第二次检查，确保行驶安全。



顾客应当对这项技术有信心，但确实需要进行更多的测试保证其不断完善。



另外一个焦点问题还在于，车主在开启自动驾驶模式后是否仍按照要求"手握方向盘，控制车辆并对其负责"。（编辑：木合塔尔·木拉提）