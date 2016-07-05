俄媒：俄罗斯可在叙利亚建立“第二空军基地”

哈通社阿斯塔纳7月5日电 据俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯将在库兹涅佐夫号航空母舰上部署卡-52K武装直升机。

报道称该航空母舰进入地中海后实际上将成为叙利亚的"第二个空军基地"。



据报道，在库兹涅佐夫号航空母舰上部署卡-52K武装直升机将明显提升航空母舰在沿岸区域的战斗能力。

俄罗斯国防部前官员阿纳托利·西特诺夫认为，载有新飞机的航空母舰进入地中海将在今年年底展示出该决定的有效性。

他说："与飞机不同的是，使用直升机可以进行高密度飞行。直升机在甲板上起飞和降落的时间比飞机短，这将对敌人造成更大的压力。随着航空母舰进入地中海我们实际上将在叙利亚开设第二个空军基地。"

报纸援引西特诺夫的话报道："航空母舰上出现直升机后不仅可以像‘经典'的航空母舰一样解决空中掩护，打击敌方境内沿岸目标，还可以像西北风级别的登陆舰艇一样保障沿岸附近的区域。"

据他称，航空母舰可以摧毁小型的舰艇和船只，并对敌方的沿海基础设施进行压制，并对登陆提供支持。

俄罗斯重型库兹涅佐夫号航重型航空巡洋舰于1991年开始在俄罗斯海军服役。该舰可用作导弹巡洋舰（配备有12枚P-700重型反舰导弹），也可用做航空母舰。库兹涅佐夫号可以搭载多大30架直升机，在全球仅有一艘。