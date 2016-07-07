奥巴马开斋节致辞 敦促保护美国穆斯林

哈通社阿斯塔纳7月7日电 据美国媒体消息，美国总统奥巴马在穆斯林神圣的斋月结束之际呼吁美国人"重新致力于"保护美国穆斯林不受顽固偏见和仇外情绪的侵犯。

奥巴马星期三在他的开斋节致辞中说，"美国穆斯林和我们国家一样多元化，有黑人、白人、拉美裔、亚裔和阿拉伯裔。全国各地所庆祝的开斋节提醒我们注意到我们国家是由各种背景的人民建立起来的自豪历史、我们的宗教自由与民权自由的历史以及我们不断创新和壮大力量的历史。"

他提到过去一个月来美国和全世界所经历的令人心碎的"挑战和毫无理性的暴力"，在奥兰多、伊斯坦布尔、达卡、巴格达和麦地那等地，有数以百计的无辜民众失去了生命，其中很多是穆斯林。

奥巴马说："在国内，我们也看到针对美国穆斯林袭击事件的增加。在自己的宗教敬拜场所，没有任何人应该感到害怕或不安全。面对仇恨，是美国的价值观让我们团结地站在一起，彼此保护，并使我们的国家因而变得更加强大和安全。"

奥巴马还赞扬了美国穆斯林做出的贡献，包括拳王阿里。

穆斯林斋月期间每天从日出到日落都要禁食，禁食是伊斯兰教五大支柱之一。开斋节标志着斋月的结束，庆祝通过禁食所实现的净化，世界很多国家都会有持续几天的开斋欢庆活动。