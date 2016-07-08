欧洲杯：法国绝杀劲敌德国将与葡萄牙争冠

哈通社阿斯塔纳7月8日电 法国欧洲杯半决赛周四晚间在法国队与德国队之间开打，法国队2:0战胜德国进入决赛。

法德两国国家队过去在世界性比赛中多有交手，法国队败多胜少，因此德国队一直被认为是法国队的克星。



赛前，许多人都对法国队并不十分看好。



然而在这场于里昂体育场进行的比赛中，法国队最终还是击败了宿敌，挺进决赛。



整场比赛进行的十分激烈，以至于路透社赛后评论称：“是一场令法国望而生畏的决斗“。



上半场德国队基本控制了比赛的节奏，频频在法国队禁区前制造出威胁。



法国队直到上半场第40分钟才得以组织起像样的反击。



在上半场即将结束的第45分钟，德国队队长施魏因斯泰格在禁区内手球犯规，德国被判点球。



法国队抓住了这一机会，由格列兹曼主罚点球并1:0取得领先。



下半场伊始，法国队攻势凌厉，但德国队在加紧防守的时候不断反攻，德国队虽然遇到几次机会，但无太大突破。



第72分钟，博格巴前场断球后假动作甩开防守传中，格列兹曼顺势踩射得手，法国2比0扩大领先优势。



这是格列兹曼本届欧洲杯赛获得的个人第6球。超越齐达内追平亨利在欧洲杯正赛的进球总数。



德国队随后也组织了多次反击，但均未能在法国队的防线中找到漏洞。



最终，这场比赛以2:0的比分结束。



本周日，法国队将在决赛中面对葡萄牙队。



作为东道主的法国队希望夺得本届欧洲杯冠军，而曾作为东道国却在决赛中失败的葡萄牙队也希望在本届欧洲杯雪耻，究竟谁是赢家，就让我们期待这场巅峰对决吧。（编辑：木合塔尔·木拉提）