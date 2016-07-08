哈纳特•斯拉木：国家队在里约奥运会夺得的奖牌数将打破历史记录

哈通社阿斯塔纳7月8日电（记者坤苏勒坦•奥塔尔拜）7日，我国职业拳击手，WBA Fedelatin、WBA FideCaribe拳王哈纳特•斯拉木接受本社记者采访，就我国拳击队出战今年里约奥运会发表自己的看法。

记者：以一名职业拳击手的眼光，您最看好今年出战里约奥运会的哪位国家拳击队队员呢？



哈纳特：哈萨克斯坦拳击队目前在国际上都属于最强悍且一枝独秀的队伍。因此，世界各国都对我们的拳手倍加关注。我认为国家队中的每一位拳手都是奥运奖牌的有力竞争者，而当中最少有四名队员有机会夺得金牌。



记者：那这四位有望夺金的队员中都有谁呢？



哈纳特：首先是49公斤级的布尔詹•扎克珀夫。扎克珀夫具有丰富的大赛经验，里约奥运会将是他第三次出战奥运，也将是最后一次。对此他心知肚明，因此他的目标只有金牌。



其次是69公斤级的达尼亚尔•叶柳森诺夫。他将第二次出战奥运，并且状态很好。另外，叶柳森诺夫的级别一直是我国拳手的级别，因此相信他能够延续前辈们的金牌之路。



另两位有望夺冠的拳手是贾尼别克•阿里木汗吾勒和阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫。他们二人目前也正在拳击生涯的巅峰状态。



记者：您对自己的这些看法是否有十足的信心呢？



哈纳特：我对自己的看法是有一定信心的。我对哈萨克斯坦拳击手们目前的技术水平非常了解，他们都是很成熟的拳击运动员，并且已进入了拳击生涯中的繁荣时代。国家拳击队在此次里约奥运会夺得的奖牌数将打破历史记录。



我国拳击队获得奖牌数最多的一次是在悉尼奥运会，当时以2金2银取得了历史最好成绩，而里约奥运会我们将打破这一记录。



记者：那国家队其他队员呢？



哈纳特：我对他们所有人都非常有信心，不管是银牌或铜牌，拳手们此次奥运都不会空手而归。



记者：国家拳击队主教练穆尔扎哈利•埃特詹诺夫说您最近正在美国招陪练，此事的进展怎么样了？



哈纳特：是的，我们挑选了各级别的拳手，并已达成协议。他们近期将在阿斯塔纳进行训练。届时，我也将到场，尽上微薄之力。



记者：感谢您的采访，愿我国拳击队在里约奥运会大获丰收。（编译：塔布斯）