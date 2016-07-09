达拉斯枪击案：嫌疑人系退役老兵

哈通社阿斯塔纳7月9日电 据BBC消息，美国官员表示，在达拉斯枪击案中的嫌疑人家中发现了制作炸弹的材料、步枪、子弹以及一本作战日记。

五名警员在美国达拉斯周四（7月7日）晚间发生的袭警枪击案中死亡，另外7名警员受伤，当时现场正在举行抗议美国警察枪杀黑人的示威活动。



嫌疑人是25岁的迈卡·约翰逊（Micah Johnson），他在达拉斯市中心与警方长时间对峙后身亡。



达拉斯市长迈克·劳林斯（Mike Rawlings）表示，官方相信嫌疑人是"单独行动的枪手"。



"我们相信，这座城市现在是安全的，"市长在周五的一场新闻发布会上说。



本周，两名黑人菲兰多·卡斯蒂尔（Philando Castile）和阿尔顿·斯特林（Alton Sterling）分别在明尼苏达和路易斯安那被枪打死之后，达拉斯发生了抗议。



官员在周五表示，明尼苏达和路易斯安那的事件发生后，在乔治亚州、密苏里州以及田纳西州均分别有发生以警员或平民为目标的枪手袭击。



周四早上在田纳西，一名黑人退役军人在高速公路上开枪，杀害了一名女性，并打伤另外三人，其中包括一名警员。



被捕后，他告诉调查人员说，他因警方对非裔美国人实施的暴力而感到不满。



周五晚上，在乔治亚州首府亚特兰大，数千名示威者游行示威，抗议近日发生的警察枪击事件。



抗议者阻挡了主要道路，与警方对峙。



"想杀白人"



达拉斯警方表示，他们在迈卡·约翰逊家中搜查时，发现了制作炸弹的材料。



他们还确认了此前媒体的报道，指嫌疑人是一名退役军人，当时他躲藏在停车场，被警方远距离引爆的爆炸装置炸死。



劳林斯说，嫌疑人被要求选择"在不受伤害的情况下投降或者继续留在原地"，而他最终选择了"后者"。



当局表示，约翰逊过往并无犯罪纪录。



达拉斯警察局长大卫·布朗（David Brown）说，在警方试图进行谈判时，嫌犯告诉警察说，自己是因为有黑人接连遭警员枪杀，对白人感到失望而犯案，并表示他就是想杀白人。



布朗还表示，嫌疑人声称自己是单独行动，与任何组织无关。



警方共拘捕了三人，并且在最初时曾表示，相信至少有两名狙击手在交火过程中击中了几名警员的背部。



"卑鄙的袭击"



美国媒体报道，迈卡·约翰逊在达拉斯东部的梅斯基特（Mesquite）与其母亲同住，曾经是美国陆军预备役成员。



调查人员后来将他的住处封锁并进行了搜查，带走了数袋物料。



枪声在当地时间周四晚8时45分突然响起，当时示威者正在市区游行。警方形容，这场伏击是经过精心策划和实施的。



警方后来包围了一个停车场，与嫌疑人的对峙就是在这里发生。



枪击中还有两名普通市民受伤。



正在波兰出席北约峰会的美国总统贝拉克·奥巴马（Barack Obama）形容这是对执法人员"恶毒、卑鄙和精心策划的袭击"。



他后来下令所有政府公务大楼下半旗致哀。



白宫表示，奥巴马将在下周初前往达拉斯，为此他比原定计划缩短了访问西班牙的行程。



关于此次的枪击事件，很可能成为民主党总统候选人的希拉里·克林顿（Hillary Clinton）表示："有太多的暴力，太多的仇恨，太多的无谓杀戮，太多不应该死去的人死去了。没有人能够回答所有的问题，我们必须一起寻找答案。"



与此同时，她的共和党对手唐纳德·特朗普（Donald Trump）则在一段视频中表示，达拉斯枪击事件"震动了我们国家的灵魂"。

特朗普说："路易斯安那州阿尔顿·斯特林以及明尼苏达州菲兰多·卡斯蒂尔的死也表明了，为了让每一个美国人都感觉到自身的安全得到保障，我们还有很多工作要做。"



达拉斯枪击案是自2011年9/11事件以来，造成最多美国执法部门人员身亡的事件。



而当时在达拉斯发生的示威则是抗议美国警方对非裔美国人使用暴力致死，在美国全国各地有好几个同类的示威行动。



菲兰多·卡斯蒂尔于周三在明尼苏兰州圣保罗市驾车被警方截停后遭枪击身亡；阿尔顿·斯特林则是此前一天在路易斯安那州巴吞鲁日市被警方打死。



两起事件均被视频记录了下来，再次令美国警方对待黑人的方式这一全国性争论话题成为热点。