美国警方首次使用炸弹机器人进行致命攻击

哈通社阿斯塔纳7月9日电 日前，美国达拉斯枪击警员案中的枪手约翰逊被炸弹机器人杀死，警方表示利用炸弹机械击毙枪手是别无选择。

据悉，在美国德克萨斯他州达拉斯市发生的居民抗议游行活动中，现年25岁的嫌疑人迈卡·约翰逊（Micah Johnson）对警方开枪攻击，造成5死7伤。



此次游行是由于此前警方枪杀一名黑人而造成的。



最新消息指出，由于对峙中警方同约翰逊的谈判失败，最终警方决定使用炸弹机器人将其炸死。



据英国《镜报》报导，达拉斯警长布朗(David Brown)表示，枪手约翰逊在当时身穿防弹背心，使用AR-15突击步枪，身上还有很多攻击性武器与炸药。



最后警方在一处停车场包围约翰逊，并与他展开对峙与谈判，不过谈判结果失败。



警方随后使用机器人炸弹，引诱约翰逊到目标位置时引爆炸药，将约翰逊炸死。



布朗说：”我们没有其他选择，否则我们的人会暴露在高度危险之中。“



目前警方从约翰逊家中搜出炸弹的制作材料、防弹背心、步枪、弹药和作战日记等，正进一步审查。



不过这场”机器人杀人“也可能引发新科技与武器界线的争议。



据《美联社》报导，有专家指出，此次首次在执法行动中使用机器人发动致命攻击，对未来的政策和法律制定都将产生非常巨大的影响。



警方专家则表示，美国警方以往曾使用遥控机械人协助制止嫌犯，但直接使用机器人击杀嫌疑犯尚属首次。



此次事件中的强手约翰逊系美军退伍军人，曾在阿富汗服役。



据悉，警方此次使用的炸弹机器人手臂上装有引爆设备，威力已达到警用及军用标准模式。虽然警方未透露更多信息，但该机器人有望在执法或军事中处理更多危险任务。（编辑：木合塔尔·木拉提）