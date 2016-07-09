土改委例行会议结束 下周起将继续巡回各州

哈通社阿斯塔纳7月9日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）土地改革委员会主席、政府副总理兼农业部部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫就9日土改委例行会议讨论结果进行了总结。

"根据纳扎尔巴耶夫总统的要求，土改委将继续巡回各州，同当地群众面对面交流，并收集各类建议和意见。我们都已经清楚地看到，在土地问题上，有许多亟待解决的情况存在。其中，人均租赁土地的上限问题、畜牧业用地问题是最受关注的。今天的会议这是为了对这些问题，以及其他同等重要的问题进行讨论而召开的。"在会后面对记者们的提问时，米尔扎赫梅托夫如是说。



他强调，由于各地农业用地的情况均存在着不同，因此直接制定一个全国性的人均土地租赁上限，是十分不合适的行为。



"因此，只有通过科学的手段，进行实地考察后再划分范围才是合适的选择。总体而言，需要制定一个限定范围这一点，委员会已经达成了共识。"他说。



米尔扎赫梅托夫还透露，2007年颁布的法律中，禁止将农村居民点附近和远离定居点的畜牧业用地出售给私人，但在2003年颁布的土地法中没有这一规定。这一时间差中，确有部分畜牧业用地被转入私人所有。



"这也是需要我们妥善解决的问题之一，我们在此次会议上对此进行了讨论。"他说。



他表示，随着人口的增长和畜牧业的发展，牧场土地的问题正在变得越发复杂。



"下一次会议中，我们将重点就畜牧业用地的问题进行讨论。"他说。



据悉，下周土改委将继续进行针对我国各州的巡回会议。（编译：木合塔尔·木拉提）