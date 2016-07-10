肯尼亚医生自称向英国运动员提供运动禁药

哈通社阿斯塔纳7月10日电 据BBC消息，两名肯尼亚医生声称自己曾向英国运动员提供了提升运动表现的违禁药物，英国反兴奋剂组织（UKAD）已经表示"严重关切"并展开了调查。

《星期日泰晤士报》（Sunday Times）拍摄了有关医护人员的访问片段。该报与德国广播德广联（ARD/WRD）合作，对非洲国家肯尼亚的禁药指控进行调查报道。

有报道指，肯尼亚刑事调查部门（Directorate of Criminal Investigations）也就有关指控作出了一系列拘捕行动。

英国反兴奋剂组织已经派遣了两名调查人员前往内罗毕协助调查行动。

英国田径协会（UK Athletics）在一份声明中表示，《星期日泰晤士报》的指控"模糊而无事实证据"，并敦促该报"尽快提供其文章中提及的所有个人的细节信息，以令有关指称能够及时得到调查"。

声明还指："所有被呈现的与英国运动员有关的指控均与我们的经验所得不一致。不过，我们对任何有关禁药使用的指控均会严肃对待，并将一如既往，完全配合英国反兴奋剂组织或其他反禁药机构的调查。"

有关视频显示，该两名医疗人员声称自己收受了英国、肯尼亚以及其他国家运动员的钱款，帮助他们使用血液兴奋剂促红细胞生成素（EPO）。

根据该报纸报道，这些医生提供了医疗诊断单和血液检验结果，显示他们曾为一名受伤的英国运动员提供治疗。



肯尼亚是田径强国，但禁药丑闻令该国运动员必须接受额外药检





和这两名医生有关系的第三名肯尼亚人声称，他曾向50名运动员提供过提升运动表现的禁药，当中有三人是英国运动员。

《星期日泰晤士报》表示，他们后来再接触该两名医生时，两人拒绝就自己在视频中的说法回答问题。该报指，声称曾帮助运动员作弊的第三名肯尼亚人后来也声称自己说了谎，并且怂恿了两名医生说谎，从而"捞一点钱"。

英国反兴奋剂组织执行长尼科尔·萨普斯泰德（Nicole Sapstead）对有关证据表示严重关切。

她说："我们已经展开了调查，并正在采取必要的步骤，对证据进行核实以及作进一步调查......我们极度重视这些证据，也正在进行紧急的应对。"

肯尼亚是世界田径运动强国，在今年5月被指违反了国际反兴奋剂条例。世界反兴奋剂机构（WADA）表示，在一系列禁药和腐败丑闻之后，该国已不符合其反兴奋剂条例的规定。

今年4月，在上述指控出现之前几个星期，肯尼亚通过了立法，建立一个新的国家级反禁药机构。而在指控作出后，国际奥委会（IOC）亦已要求，参加里约奥运会的肯尼亚运动员必须接受额外的禁药测试。

此前，有指控称一名在伦敦工作的医生向150名运动员开出了提升运动表现的药物处方，当中还包括英超球员。上月，UKAD的主席承认，在处理这一问题时，该机构犯了错。



伦敦医生马克·博纳正在接受调查，但至今否认有不当行为



两年前，UKAD对该名伦敦医生马克·博纳（Mark Bonar）作出了调查，但最终认定他不在其管辖范围内，且未有将有关细节递交给英国医学总会（GMC）。对有关事件进行的一次独立复核将于本月稍后公布结果。博纳至今否认有过任何不当行为。

萨普斯泰德说："我们认识到，很多运动员到海外训练是出于多方面的原因，比如较暖和的天气，或者因为纬度问题，而有些时候，则是到了一些缺乏必要的反兴奋剂体系的国家。"

"UKAD无权阻止在世界任何地方进行运动训练，而我们也非常鼓励每一项运动在选择运动员训练地时进行风险评估，并将任何值得关注的事报告给我们。"

"尽管保护自己免受禁药影响最终是运动员自己的责任，但是国家运动管理机构确保其运动员和教练员的安全，确保他们在安全和清白的环境中训练，也是绝对必要的。"

"他们必须确保，他们能在最好的环境中进行竞技，并且赢得干净。"