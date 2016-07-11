国安委：托列舍夫曾试图成为副总统

哈通社阿斯塔纳7月11日电（记者肯杰凯•托赫塔穆拉特克兹）据国家安全委员会消息，因涉嫌颠覆国家政权罪行而遭逮捕和起诉的商人托克塔尔•托列舍夫，曾试图成为哈萨克斯坦副总统，以进入国家权力机关核心。

该消息由国安委新闻发言人鲁斯兰•卡拉赛耶夫透露。



据其称，为了实现颠覆国家政权的计划，托列舍夫首先计划通过制造动乱，扰乱国家政治、社会的稳定。



出于这一目的，托列舍夫对2005-2010年间发生在吉尔吉斯共和国的社会动乱情况，进行了细致的研究。他甚至亲赴吉尔吉斯，收集所需的资料。



"在得出通过煽动人民不满借以制造社会动乱，即可在短时间内实现颠覆现有政权这一结论后，托列舍夫认为，此类计划应首先在哈萨克斯坦西部地区实施。他认为，西部地区存在着对现状不满的群体，因此通过各类渠道开始在这一区域散布针对经济、社会和政权的煽动性言论。这些行为，旨在将存在不满的群体，转变为可以为其所利用的工具。在组织抗议活动时，他还通过向政府下达‘最后通牒'的方式，试图为自己进入国家核心领导层，担任副总统职务创造可能。其最终目的，是实现彻底对国家政权的颠覆。" 鲁斯兰•卡拉赛耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）