本·拉登之子扬言要报复美国 海内外都是袭击目标

哈通社阿斯塔纳7月12日电 据专门追踪极端分子动态的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）透露，基地组织（Al-Qaeda）旗下的媒体分支上周末放出了一段据称是本·拉登儿子哈姆扎·本·拉登（Hamza bin Laden）的音频。

在这段长达21分钟、取名为"我们都是奥萨马"的音频中，哈姆扎扬言要就本·拉登之死报复美国，"我们会继续以美国本土和海外人员为目标，以此来报复你们对巴勒斯坦、阿富汗、叙利亚、伊拉克、也门、索马里和其他穆斯林领土的镇压。"

2011年5月2日，美国海豹特种部队在巴基斯坦境内成功击毙了911事件重要嫌犯、基地组织头目奥萨马·本·拉登。据称，当时19岁的哈姆扎也在巴基斯坦的一处藏身地点，但趁美军情报混乱而侥幸逃脱，但跟他一同藏身的哥哥、22岁的哈立德・本・拉登（Khalid bin Laden）在突袭中丧生。

有消息称，哈姆扎随后被伊朗方面监禁，但具体的藏身地方尚未被确认。哈姆扎在911恐袭之前就一直跟随父亲住在阿富汗，是本·拉登现存子女中年龄最小的男孩，据传本·拉登约有20名子女。

基地组织现任头目阿伊曼・阿尔-扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）去年曾在音频中介绍了哈姆扎的存在，有分析师认为，作为本·拉登的血亲，他将接任基地组织高层头目。

基地组织的视频宣传资料显示，早在14岁时，哈姆扎就参与了袭击巴基斯坦安全部队的战斗，随后的宣传资料称哈姆扎为基地高层成员。而美国官方去年披露的文件显示，本·拉登在一份手写的遗嘱中自称有2900万美元的个人资产，并称希望将大部分交给基地组织使用。

来源：界面