欧洲银行业走到崩溃边缘

哈通社阿斯塔纳7月12日电 英国脱欧确定后，在欧洲金融市场引发的震荡至今仍在持续。

值得注意的是，一波未平一波又起，欧洲银行业如今正在酝酿新一波重大危机，不知何时就可能再次引爆欧洲和全球金融市场。



据华尔街见闻报道，欧洲银行系统正在崩塌的迹象已无处不在：从德银、瑞信股价创纪录新低到意大利西雅那银行（Monte Paschi）违约风险飙升，欧洲银行业处境岌岌可危，融资市场充斥着恐慌情绪。



2015年以来，欧洲主要银行股价均陷入下滑境地，今年以来，欧洲银行股平均缩水不足三分之一，而意大利银行股市值缩水一半以上。



就在几周以前，《金融时报》报道称，德国最大商业银行之一北德意志州立银行（Landesbank NordLB）在考虑要全面接管其同业不莱梅州立银行（Bremer Landesbank）。



不莱梅州立银行因持有不良航运业贷款资产组合而面临巨大压力，该银行上周警告称，将不得不把其航运业贷款资产组合中的4亿欧元坏账销账，该银行并将因此在今年面临数亿美元亏损。



而此前，意大利趁着英国公投脱欧，提出推行400亿欧元的银行业救助计划，对本国银行业施行重组，但遭到德国反对。



欧元集团主席今日称，强烈反对意大利总理要求暂停欧盟"内部纡困"原则、为本国银行业注入资金的计划，这是一再伤害纳税人利益，显示他进一步支持德国总理默克尔立场。



奥地利财长今日也称，欧洲法规必须被遵守，英国退欧公投不能作为借口。意大利银行业因坏账率居高不下、缺乏有效救助而深陷危机，已成为欧洲的"火药桶"。



根据欧洲央行上周四(7月7日)发布的6月政策会议纪要，英国公投前，欧洲央行决策者们就担心潜在脱欧产生的重大负面溢出效应。

分析师们预计，为应对英国脱欧，欧洲央行将再次放宽货币政策。

近年来欧洲央行已实施了负利率，QE购买额度扩大至每月800亿欧元，以推动通胀达到2%的目标。但负利率侵蚀了银行的利润空间，加深了其经营困境。（编辑：木合塔尔·木拉提）