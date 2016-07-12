国际奥委会：里约奥运会已准备好迎接世界

哈通社阿斯塔纳7月12日电 据新华社消息，在距离里约奥运会开幕还剩25天之际，国际奥委会协调委员会主席纳瓦勒·穆塔瓦基勒表示，里约奥运会已做好准备迎接世界。她还就人们普遍担心的里约交通、治安、寨卡病毒、水污染等问题阐述了看法。

穆塔瓦基勒率领的国际奥委会协调委员会在里约2009年申奥成功后，一直对这座城市的筹备工作进行定期考察。上周，他们完成了赛前对里约的最后一次考察。

在与里约奥组委和巴西联邦、里约州、里约市三级政府进行会谈，并且参观奥运场馆之后，穆塔瓦基勒在一份声明中说："从科尔科瓦多山和面包山的美景，到巴哈、德奥多鲁赛区全新现代的场馆，以及标志性的马拉卡纳体育场和科帕卡巴纳海滩，我想不出更为壮观的背景来让世界顶级运动员在全球观众面前展示才华了。"

穆塔瓦基勒说："自从2009年以来，我定期就会来里约，我喜欢里约人和巴西人。他们非常热情好客，知道如何欢迎客人，也知道如何享受人生，来里约观看奥运的观众将感受到这种精神。巴西人还秉持通过（奥运）遗产来改造城市的理念，不但准时提供奥运所需场馆和服务，还给当地人和整个巴西留下一笔将持续数十年的财富，奥运会的成功也将是他们自己的成功。"

谈及赛事运行，穆塔瓦基勒表示，在成功举办44项奥运测试赛后，里约奥运团队和场馆已做好准备。建设进度相对落后的自行车和马术场馆，在组委会密切督促下也进入工程收尾阶段，它们将为奥运做好准备。

为了缓解奥运交通压力，里约修建了一条连接西南部巴哈赛区奥林匹克公园和东南部市中心的地铁线，此外还修建了一条连接巴哈赛区到北部德奥多鲁赛区的ＢＲＴ快速公交。穆塔瓦基勒说，目前地铁全线正在进行测试。而里约州政府此前称，这条地铁线将于8月1日、也就是奥运开幕前4天正式通车，并且只向运动员、观众和媒体等涉奥人员开放。



在这次考察中，蚊子叮咬传播的寨卡病毒也是主要议题之一。穆塔瓦基勒说，世界卫生组织重申"对于前往寨卡病毒传播的国家和地区旅行一般没有限制"。里约政府部门和奥组委也采取多种措施降低寨卡病毒风险。而在赛事进行的8月和9月期间，里约是冬季，干燥凉爽的气候将减少蚊子数量，从而降低感染寨卡的风险。

穆塔瓦基勒说，在安保领域，巴西将派出来自军队、警察等总共8万多人，负责奥运村、场馆和主要地区的安保工作。而据里约奥组委官网消息，巴西国防部长容曼确认，在里约执行奥运安保任务的军人将增加3000人，因此本届赛事的安保人员总数将达到8.8万人。

奥运帆船、赛艇、公开水域等水上项目比赛地水污染的问题也备受关注。穆塔瓦基勒说，在奥帆赛比赛地格洛丽亚码头，近期铺设的新的去污管道正在起作用，比赛相关水域水质显著提升。里约奥组委也重申，他们有信心为运动员提供顶级比赛环境。

里约奥组委主席努兹曼表示："我们的旅程来到了最关键阶段--赛事运行。我们面前仍有许多工作，但我们有足够多的能量，我们将举办一届伟大的奥运会。"