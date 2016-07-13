马西莫夫总理视察库斯塔奈州 了解当地经济社会发展现状（照片）

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据总理官网消息，7月12日，政府总理卡里姆•马西莫夫抵达库斯塔奈州，开始对当地进行视察，了解该州发展现状及当前面临的问题。

据悉，马西莫夫总理此次视察库斯塔奈州，是受纳扎尔巴耶夫总统要求，针对全国各州视察活动的一部分。











抵达库斯塔奈州当日，马西莫夫总理一行首先视察了库斯塔奈州机场，了解机场安保措施的落实情况，并听取了机场相关情况的汇报。







总理还就机场周边居民点建设情况进行了了解。







今年在"光明大道"经济计划框架下，共拨付资金1130亿坚戈发展当地出租房建设工程。







当地官员向马西莫夫总理详细介绍了居民住宅区建设工程的情况。







马西莫夫总理视察了库斯塔奈州萨热阿尔卡汽车工业有限责任公司（«СарыарқаАвтоПром» ЖШС）汽车制造厂。















参观过程中，马西莫夫总理就公司主要情况及今后的发展计划进行了了解，并试乘由该公司生产的新型国产电动汽车。







马西莫夫总理当天还出席了"政府-为公民服务"国有公司工作落实情况介绍会，并在会上强调，要将便民服务工作做得更好。







据悉，"政府-为公民服务"国有公司旗下的库斯塔奈州为民服务中心今年共为当地居民提供服务8600多人次。























马西莫夫总理随后还参观了位于该州首府的俄布拉伊•阿勒腾萨林博物馆。











当天，总理抵达库斯塔奈州鲁德尼市，参观当地最大的奶业企业"领袖2010"有限公司，了解当地食品工业发展现状。



12日，马西莫夫总理还同当地大型农业企业代表举行座谈会，讨论库斯塔奈州畜牧业的发展前景。







马西莫夫总理视察库斯特纳州冶金厂。（编译：木合塔尔·木拉提）