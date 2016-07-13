东哈州“帝王谷”古墓将建玻璃防护罩

哈通社奥斯卡曼7月13日电 据东哈州政府消息，正在对东哈州别热勒古墓进行发掘活动的考古学家们日前提议，在出土了属于公元4世纪末期独特文物的第二号墓上方建立一个玻璃防护罩。

这一提议得到了当地政府的支持。



日前，东哈州地方官员在考古研究所首席科学官、教授萨马舍夫的带领下，视察了正在开展考古挖掘工作的卡托恩卡拉盖区"帝王谷"古墓群现场。



教授向前来视察的官员就出土的重要文物进行了介绍。



据悉，今年夏季在相关机构的田野调查中，发现了一处公元4世纪的墓葬。



墓中包括墓主人（男性）遗体及7匹被用来殉葬的马匹遗骸。



墓主遗体被放置于木质棺木当中，目前尚未对遗体进行检测和研究。



7匹被殉葬的马匹中，至少有一匹可以被确认属于古墓主人的坐骑。



这匹坐骑距离墓主最近，且周身附有黄金制作的装饰品。



值得一提的是，在马匹身上发现的装饰物上，罕见的出现了游牧文明中极少出现的雄鸡图案。



墓中还发现了大型的陶罐。



据萨马舍夫教授介绍，对这一墓葬的考古研究工作将继续开展，预期后续还将发现更多具有价值的古文物。



前来视察的官员，对考古人员提出的，在墓葬上方建立玻璃防护罩的提议表示支持。



据悉，当地政府将为这一工程的尽快完工，拨款4千万坚戈。（编译：木合塔尔·木拉提）













